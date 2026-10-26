Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH



26.10.2026 / 13:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 26.10.2026 Kursziel: 83,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00.



Zusammenfassung:

2G Energys Capital Markets Day am Stammsitz in Heek (NRW) Anfang Oktober war gut besucht und hat die Attraktivität der Equity Story untermauert. Neben dem sehr starken Wachstumstreiber Datencenter sind auch die übrigen Wachstumstreiber (Bergbau, deutscher Biogasmarkt, deutsche Ausschreibungen für Gasreservekraftwerke und das Großwärmepumpengeschäft) intakt. Die strukturelle Übernachfrage nach gasbasierten Energieversorgungslösungen, Skalenvorteile, der Übergang zur industriellen Fließfertigung und ein wieder ansteigender Anteil des Serviceumsatzes am Gesamtumsatz sollten die EBIT-Marge bis Ende 2029 gegenüber 2025 ungefähr verdoppeln (2029 FBe: 13,0% versus 2025: 6,6%). In der Vergangenheit war die Service-EBIT-Marge ungefähr doppelt so hoch wie die EBIT-Marge im Segment Neuanlagen. Starkes Umsatzwachstum (CAGR 2025-2029: 26%) sollte 2G 2029E an der €1 Mrd.-Umsatzschwelle kratzen lassen. Dies zusammen mit der Margenexpansion sollte das EBIT bis Ende 2029 ungefähr verfünffachen (2025: €26 Mio., 2029E: €130 Mio.). Wichtig für die Equity Story ist, dass 2G das Wachstum (Investitionen in Sachanlagen und Working Capital, Personalaufbau) über hohe Anzahlungen der Kunden aus dem operativen Cashflow finanziert. Die zunehmende Internationalisierung und die Ausweitung des Produktportfolios steigern den Diversifizierungsgrad und senken damit das Risiko der Abhängigkeit von einzelnen Märkten oder Produkten. Damit ist 2G eine nahezu perfekte Wachstumsstory. Das Hauptrisiko ist die zeitgerechte Abarbeitung der vollen Auftragsbücher. Bis Mitte 2028 sind 2Gs Kapazitäten voll ausgelastet. Die endgültigen Halbjahreszahlen bestätigen die vorläufigen und überzeugen durch einen hohen freien Cashflow (€+30,2 Mio.) und eine solide Nettocashposition (€17,7 Mio.). Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €83. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 88%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2GB_GR-2026-10-26_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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