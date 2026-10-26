Die Almonty-Aktie kennt weiterhin kaum eine andere Richtung als abwärts und notiert aktuell bei 7,95 €. In meiner Analyse von Anfang Oktober hatte ich nach dem ersten Kurseinbruch von rund -31% und der anschließenden Auflösung einer bärischen Flagge eine zweite Abwärtswelle ähnlichen Ausmaßes favorisiert. Genau dieses Szenario ist inzwischen eingetreten und wurde sogar deutlich übertroffen: Mit dem Verlaufstief vom vergangenen Freitag summierte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de