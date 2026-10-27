



PARIS, Oct. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Engineering für ein besseres Leben. Am 12. Oktober öffnete der 91. Pariser Autosalon auf dem Messegelände Paris Expo Porte de Versailles seine Tore. GAC präsentierte Elektrofahrzeuge seiner drei Marken, darunter den AION UT Cross, der seine Weltpremiere feierte. Zudem stellte GAC offiziell seinen neuen Markenclaim für Europa "GAC. THE ENGINEERS" vor. Auch GAC CARE+ feierte seine Europapremiere und markierte damit einen weiteren Meilenstein bei der umfassenden Lokalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in Europa.

Als Wiege der modernen Automobilindustrie ist Europa für GAC sowohl ein wichtiger Absatzmarkt als auch ein strategischer Standort für seine globale Expansion. Seit dem Start seiner Europastrategie im Jahr 2024 verfolgt GAC konsequent den Grundsatz "In Europe, For Europe" und setzt durch die Lokalisierung der gesamten Wertschöpfungskette auf langfristiges Wachstum und partnerschaftliche Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen.

GAC treibt die Lokalisierung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Energieversorgung voran. Das Designzentrum in Mailand unterstützt die Entwicklung marktgerechter Fahrzeugdesigns. Bis 2027 soll zudem ein europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum mit einem lokalen Ingenieurteam von mehr als 100 Fachkräften entstehen. Die Modelle AION V und AION UT werden bereits in Europa produziert und haben bei den Euro-NCAP-Sicherheitstests jeweils die Höchstwertung von fünf Sternen erhalten. Mit seinem Ersatzteilvertriebszentrum in Rotterdam baut GAC zudem ein leistungsfähiges Logistiknetzwerk auf. Das Vertriebs- und Servicenetz erstreckt sich inzwischen über 30 europäische Länder und soll bis Jahresende auf mehr als 180 Standorte wachsen. Parallel dazu entwickelt GAC ein Ökosystem für grüne Energie, das drei zentrale Anwendungsszenarien abdeckt, den europäischen ESG-Anforderungen entspricht und die nachhaltige Entwicklung der Branche fördert.

Auf dem Autosalon stellte GAC offiziell seinen neuen europäischen Markenclaim "GAC. THE ENGINEERS" vor. Er steht für die Präzision und das Qualitätsbewusstsein von Ingenieuren und unterstreicht den Anspruch, den hohen europäischen Qualitätsstandards gerecht zu werden. Aufbauend auf mehr als 20 Jahren Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie Toyota und Honda hat GAC eigene Technologien entwickelt, darunter ADiMOTION Power, Embedded-Frame & Multi-Ring Cage Body, ADiGO Intelligence und X-SOUL Architecture 4.0. Sie verbinden Zuverlässigkeit auf internationalem Qualitätsniveau mit fortschrittlichen intelligenten Technologien aus China.

Auch künftig wird GAC bei der Produkt- und Technologieentwicklung konsequent auf ingenieurtechnische Kompetenz setzen, lokale Serviceangebote und Ökosysteme weiter ausbauen und sich stärker in die europäischen Industrie- und Ökosysteme für grüne Energie integrieren. Ziel ist es, sich als vertrauenswürdige Mobilitätsmarke für europäische Kunden zu etablieren.

Weitere Informationen über GAC finden Sie unter https://www.gacgroup.com/en. Folgen Sie uns auch auf Instagram

Kontakt: Guang Sheng, webmaster@gac.com.cn



