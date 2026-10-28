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WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
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27.10.26 | 21:58
289,60 Euro
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Aktienmarkt
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USA Industrie 30
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ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ALIGN TECHNOLOGY
ALIGN TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALIGN TECHNOLOGY INC136,85+0,26 %
ALPHABET INC CL A289,60+0,09 %
APPLE INC311,95-0,08 %
BIOGEN INC227,90+0,42 %
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION40,820+0,75 %
DANONE SA61,74-0,52 %
DELIVERY HERO SE37,3000,00 %
DEUTSCHE BANK AG28,875+0,59 %
DWS GROUP GMBH & CO KGAA66,55+1,60 %
EBAY INC104,84-0,91 %
FEDEX CORPORATION273,00-1,05 %
FORD MOTOR COMPANY10,490-0,71 %
FORTINET INC167,30+0,13 %
FORTUM OYJ23,570-0,08 %
GE VERNOVA INC802,00-0,57 %
HEINEKEN NV76,740,00 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG39,775-3,86 %
MICROSOFT CORPORATION478,00-0,07 %
SYMRISE AG100,05-0,10 %
TELENOR ASA12,240-0,41 %
TRATON SE32,660-1,39 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.