Amsterdam - Der Autokonzern Stellantis hat im dritten Quartal wieder einen Verlust verbucht. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 453 Millionen Euro, wie der Rivale von Volkswagen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Opel-Mutter wegen hoher Sonderbelastungen zwar einen zehnmal so hohen Verlust ausgewiesen. Allerdings war das Unternehmen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres profitabel gewesen. Vor Zinsen und Steuern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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