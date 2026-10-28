Unterföhring (ots) -
Das Urteil fällt eindeutig aus: "Richter Alexander Hold" feiert ein superstarkes Comeback am SAT.1-Vorabend. Sein neuester Fall erzielt einen Overnight-Marktanteil von 7,6 Prozent in der SAT.1-Senderzielgruppe (Zuschauer 14 - 59 Jahre). Insgesamt schalten 1,53 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) ein. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 49 weitere Urteile von Alexander Hold am SAT.1-Vorabend freuen.
"Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle" - täglich um 18:00 Uhr in SAT.1 und streamen auf Joyn
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.10.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Hendrik Hübner
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1176
hendrik.huebner@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
Vorname.Nachname@ProSiebenSat1.com
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Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SE
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6379279
Das Urteil fällt eindeutig aus: "Richter Alexander Hold" feiert ein superstarkes Comeback am SAT.1-Vorabend. Sein neuester Fall erzielt einen Overnight-Marktanteil von 7,6 Prozent in der SAT.1-Senderzielgruppe (Zuschauer 14 - 59 Jahre). Insgesamt schalten 1,53 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) ein. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 49 weitere Urteile von Alexander Hold am SAT.1-Vorabend freuen.
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Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 28.10.2026 (vorläufig gewichtet)
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