Unterföhring (ots) -Eine Viertelstunde Freiheit zur Prime Time? Oder Dienst ganz im Sinne des Senders? Die beiden Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf wollen es wieder wissen und fordern ihren Arbeitgeber in neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ab 18. November 2026, immer mittwochs, um 20:15 Uhr heraus.ProSieben bestimmt auch diesen Herbst sowohl die Spiele als auch die Gegnerinnen und Gegner, denen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in der Show stellen müssen. In den einzelnen Runden gilt es zu gewinnen, um Vorteile für die Finalrunde zu erkämpfen.Sie treten in dieser Staffel stellvertretend für ProSieben an: Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey, Schauspieler Nico Stank, Comedienne Tülin Sezgin (Conny.fromtheblock), Podcaster Tommi Schmitt, Moderatorin Laura Larsson, die Entertainer-Zwillinge Benni und Dennis Wolter, die Streamer Zarbex und HandOfBlood, die Schauspieler Elyas M'Barek und Wotan Wilke Möhring, Rennfahrerin Sophia Flörsch, Musiker Wincent Weiss, Schauspieler Florian David Fitz und Schauspielerin Hannah Herzsprung, Musiker Nico Santos, Rapperin Badmómzjay, ":newstime"-Anchorwoman Karolin Kandler, Rapper Eko Fresh, Moderatorin Janin Ullmann, Schauspielerin Palina Rojinski, Moderator Riccardo Simonetti, Schauspielerin Alina Bock, TikTok-Creator Helge Mark und in einem Special die deutsche Handball-Nationalmannschaft.Gewinnen Joko & Klaas das Finalspiel, stehen ihnen direkt am nächsten Abend 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time zur Verfügung. In dieser unberechenbaren Viertelstunde kann das Duo dann machen, was es möchte. Verlieren die beiden, müssen sie sich ganz den Wünschen ihres Arbeitsgebers beugen. Zeremonienmeister Steven Gätjen führt durch die Show.Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 18. November 2026, immer mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn"Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Kevin KörberTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingNadine VadersTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1161Nadine.Vaders@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6379291