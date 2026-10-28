Mitteilung der FINEXITY AG: FINEXITY AG setzt Aktiensplit im Verhältnis 1:4 erfolgreich um Die FINEXITY AG (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT) hat die auf der Hauptversammlung am 21. August 2026 beschlossene Kapitalmaßnahme bestehend aus einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und einem anschließenden Aktiensplit im Verhältnis 1:4 erfolgreich umgesetzt. Das bedeutet, dass ein Aktionär drei zusätzliche Aktien pro einer Alt-Aktie eingebucht bekommt, sodass der Aktionär danach vier Aktien besitzt. Die Anzahl der Aktien hat sich dadurch von 1.340.298 auf 5.361.192 Stückaktien vervierfacht. Die International Securities Identification Number (ISIN) der FINEXITY-Aktie bleibt unverändert. Ziel der Maßnahme ist es, die Handelbarkeit der FINEXITY-Aktie zu verbessern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH