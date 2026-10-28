Die ThyssenKrupp-Aktie verliert am Mittwoch fast 10 Prozent auf 13,23 Euro. Dahinter steht allerdings kein operativer Rückschlag, sondern der vollzogene Spin-off des früheren Werkstoffgeschäfts unter dem Namen TK Accelis, der den Marktwert des Mutterkonzerns rechnerisch bereinigt. Was bleibt für Aktionäre nach der Abspaltung übrig? Abspaltung ist vollzogen Der Kursabschlag von fast 10 Prozent spiegelt den Wert des abgespaltenen Accelis-Anteils wider, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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