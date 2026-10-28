Von Silvio Vergallo, Head of Euro Government and Inflation Linked Bonds bei Eurizon Der europäische Anleihemarkt hat sich grundlegend verändert. Nach der langen Niedrigzinsphase im Anschluss an die globale Finanzkrise sind die Renditen europäischer Staatsanleihen seit 2022 deutlich gestiegen. Aus unserer Sicht bewegen sie sich damit wieder auf einem Niveau, das stärker den wirtschaftlichen Wachstums- und Inflationserwartungen entspricht. Im Vergleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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