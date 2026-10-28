Köln (ots) -Reality-Nachschub, Serien zum Mitfiebern und jede Menge große Filme: Im November hat RTL+ zahlreiche Streaming Highlights im Gepäck:November 2026SerienNeu seit Oktober: "Das Boot", Staffel 1-4Neu seit Oktober: "Mary & George", Staffel 1 | 7 Folgen, Sky UK Serie1. November: "The Tattooist of Auschwitz", Staffel 1 | 6 Folgen, Sky UK Serie1. November: "Private Practice", Staffel 1-6Reality, Shows & Entertainment10. November: "Prominent Verwandt", Staffel 1, 11 Folgen (inkl. Reunion), wöchentlich, RTL+ OriginalFilme1. November: "The Royal Nannies - Ein königlicher Geheimauftrag"1. November: "Leon"1. November: "Tenet"1. November: "Die Verurteilten"1. November: "Sieben"1. November: "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia"1. November: "Bad Moms"1. November: "Bad Moms 2"1. November: "Keinohrhasen und Zweiohrküken"16. November: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (2025) | exklusiv16. November: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"16. November: "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast"16. November: "Bring Her Back" | exklusiv23. November: "Was ist Liebe wert - Materialists " | exklusivDokus8. November: "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" | exklusiv9. November: "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" | 5 Folgen, Sky Original19. November: "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet", neue Sky Original Doku, auch bei Sky & WOW21. November: "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" | Sky OriginalKids & Family1. November: "Barbie in Der Nussknacker", auch bei TOGGO7. November: "Thundermans: Undercover", Staffel 1 | 13 Folgen, auch bei TOGGO7. November: "Das kleine Gespenst"13. November: "Wild Kat", Staffel 1 | 7 Folgen, auch bei TOGGO13. November: "Witch Detectives", Staffel 1 | 7 Folgen, auch bei TOGGO20. November: "Max & Ruby", Staffel 624. November: "Die Schule der magischen Tiere 3" | exklusiv26. November: "Die drei ??? - Erbe des Drachen"SportNFL Übertragungstermine: Die National Football League bei RTL Deutschland (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/pressemappe/Die-National-Football-League-bei-RTL-Deutschland-00001/)5. November: UEFA Europa League, Matchday 4 / Conference League, Matchday 37. November: Premier League: FC Arsenal - Hull City7. November: Formel 1: Großer Preis von Brasilien - Qualifying7. November: OKTAGON 97: Severino vs. Holzer7. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 11. Spieltag: Hertha BSC - VfL Wolfsburg13. November: UEFA Nations League: Serbien - Deutschland21. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 12. Spieltag: FC St. Pauli - VfL Bochum21. November: Formel 1 - Großer Preis von Las Vegas21. November: Premier League: Manchester City - FC Fulham21. November: OKTAGON 9826. November: UEFA Europa League & UEFA Conference League28. November: Premier League: Manchester United - FC Brentford28. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 13. Spieltag: VfL Osnabrück - Hannover 96Weitere Informationen zu ausgewählten Highlight-Formaten:8. November: "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" | exklusivVom ewigen Underdog zum Titelanwärter: Mit "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" erzählt RTL die außergewöhnliche Geschichte eines der traditionsreichsten und zugleich kuriosesten Franchises der NFL. Pünktlich zum NFL Munich Game am 15. November blickt die hochwertige Premium-Dokumentation auf ein Team, das über Jahrzehnte für sportliche Rückschläge und Negativrekorde stand und sich heute zurück in die NFL-Spitze gekämpft hat. Zu Wort kommen unter anderem Lions-Besitzerin Sheila Ford Hamp, Head Coach Dan Campbell, NFL-Legende Calvin "Megatron" Johnson, Quarterback Jared Goff, der deutsch-amerikanische Star-Receiver Amon-Ra St. Brown sowie Hollywood-Schauspieler und Lions-Diehard-Fan Jeff Daniels.Pressemeldung (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/meldung/Puenktlich-zum-NFL-Munich-Game-RTL-Deutschland-zeigt-neue-Premium-Doku-ueber-die-Detroit-Lions/)10. November: "Prominent Verwandt", Staffel 1, 11 Folgen (inkl. Reunion), wöchentlich, RTL+ OriginalEltern kennen die wunden Punkte ihrer Kinder, Kinder die ihrer Eltern. Beste Voraussetzungen für Reality-TV: Im neuen RTL+ Original "Prominent verwandt" (11 Folgen inkl. Reunion) ziehen bekannte Eltern-Kind-Duos gemeinsam in eine Villa in Südafrika. Mit dabei: Danni Büchner und Tochter Jada, Yeliz Koç und Vater Savas, Nico und Thorsten Legat, Anya Elsner und Mutter Katrin, Kevin Schäfer und Mutter Michaela, Jana-Maria und Eva-Maria Herz sowie Micha Klotz und Vater Micha. Zwei weitere Familienpaare, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, ziehen im Laufe der Staffel ein. Alte Konflikte kochen hoch, neue Allianzen entstehen und der Familienzusammenhalt wird auf die Probe gestellt. Am Ende winken bis zu 100.000 Euro.Pressemappe (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/pressemappe/Prominent-verwandt/)19. November: "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet", neue Sky Original Doku, auch bei Sky & WOWDie Sky Original Dokumentation "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" rekonstruiert einen außergewöhnlichen True-Crime-Fall, stellt dabei aber nicht den Täter, sondern die Frauen in den Mittelpunkt - und ihre verzweifelten Versuche, sich aus der Gewalt zu befreien. Erstmals sprechen auch Winfrieds erste Ehefrau Marja-Leena und seine Tochter Tuija öffentlich über ihre Erfahrungen. "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" startet am 19. November auf Sky.Pressemitteilung (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/meldung/Sky-Original-Doku-Mein-Mann-mein-Moerder-Wegsehen-toetet-ab-19.-November-auf-Sky/)Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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