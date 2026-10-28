Köln (ots) -
Reality-Nachschub, Serien zum Mitfiebern und jede Menge große Filme: Im November hat RTL+ zahlreiche Streaming Highlights im Gepäck:
November 2026
Serien
Neu seit Oktober: "Das Boot", Staffel 1-4
Neu seit Oktober: "Mary & George", Staffel 1 | 7 Folgen, Sky UK Serie
1. November: "The Tattooist of Auschwitz", Staffel 1 | 6 Folgen, Sky UK Serie
1. November: "Private Practice", Staffel 1-6
Reality, Shows & Entertainment
10. November: "Prominent Verwandt", Staffel 1, 11 Folgen (inkl. Reunion), wöchentlich, RTL+ Original
Filme
1. November: "The Royal Nannies - Ein königlicher Geheimauftrag"
1. November: "Leon"
1. November: "Tenet"
1. November: "Die Verurteilten"
1. November: "Sieben"
1. November: "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia"
1. November: "Bad Moms"
1. November: "Bad Moms 2"
1. November: "Keinohrhasen und Zweiohrküken"
16. November: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (2025) | exklusiv
16. November: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
16. November: "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast"
16. November: "Bring Her Back" | exklusiv
23. November: "Was ist Liebe wert - Materialists " | exklusiv
Dokus
8. November: "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" | exklusiv
9. November: "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" | 5 Folgen, Sky Original
19. November: "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet", neue Sky Original Doku, auch bei Sky & WOW
21. November: "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" | Sky Original
Kids & Family
1. November: "Barbie in Der Nussknacker", auch bei TOGGO
7. November: "Thundermans: Undercover", Staffel 1 | 13 Folgen, auch bei TOGGO
7. November: "Das kleine Gespenst"
13. November: "Wild Kat", Staffel 1 | 7 Folgen, auch bei TOGGO
13. November: "Witch Detectives", Staffel 1 | 7 Folgen, auch bei TOGGO
20. November: "Max & Ruby", Staffel 6
24. November: "Die Schule der magischen Tiere 3" | exklusiv
26. November: "Die drei ??? - Erbe des Drachen"
Sport
NFL Übertragungstermine: Die National Football League bei RTL Deutschland (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/pressemappe/Die-National-Football-League-bei-RTL-Deutschland-00001/)
5. November: UEFA Europa League, Matchday 4 / Conference League, Matchday 3
7. November: Premier League: FC Arsenal - Hull City
7. November: Formel 1: Großer Preis von Brasilien - Qualifying
7. November: OKTAGON 97: Severino vs. Holzer
7. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 11. Spieltag: Hertha BSC - VfL Wolfsburg
13. November: UEFA Nations League: Serbien - Deutschland
21. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 12. Spieltag: FC St. Pauli - VfL Bochum
21. November: Formel 1 - Großer Preis von Las Vegas
21. November: Premier League: Manchester City - FC Fulham
21. November: OKTAGON 98
26. November: UEFA Europa League & UEFA Conference League
28. November: Premier League: Manchester United - FC Brentford
28. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 13. Spieltag: VfL Osnabrück - Hannover 96
Weitere Informationen zu ausgewählten Highlight-Formaten:
8. November: "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" | exklusiv
Vom ewigen Underdog zum Titelanwärter: Mit "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" erzählt RTL die außergewöhnliche Geschichte eines der traditionsreichsten und zugleich kuriosesten Franchises der NFL. Pünktlich zum NFL Munich Game am 15. November blickt die hochwertige Premium-Dokumentation auf ein Team, das über Jahrzehnte für sportliche Rückschläge und Negativrekorde stand und sich heute zurück in die NFL-Spitze gekämpft hat. Zu Wort kommen unter anderem Lions-Besitzerin Sheila Ford Hamp, Head Coach Dan Campbell, NFL-Legende Calvin "Megatron" Johnson, Quarterback Jared Goff, der deutsch-amerikanische Star-Receiver Amon-Ra St. Brown sowie Hollywood-Schauspieler und Lions-Diehard-Fan Jeff Daniels.
Pressemeldung (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/meldung/Puenktlich-zum-NFL-Munich-Game-RTL-Deutschland-zeigt-neue-Premium-Doku-ueber-die-Detroit-Lions/)
10. November: "Prominent Verwandt", Staffel 1, 11 Folgen (inkl. Reunion), wöchentlich, RTL+ Original
Eltern kennen die wunden Punkte ihrer Kinder, Kinder die ihrer Eltern. Beste Voraussetzungen für Reality-TV: Im neuen RTL+ Original "Prominent verwandt" (11 Folgen inkl. Reunion) ziehen bekannte Eltern-Kind-Duos gemeinsam in eine Villa in Südafrika. Mit dabei: Danni Büchner und Tochter Jada, Yeliz Koç und Vater Savas, Nico und Thorsten Legat, Anya Elsner und Mutter Katrin, Kevin Schäfer und Mutter Michaela, Jana-Maria und Eva-Maria Herz sowie Micha Klotz und Vater Micha. Zwei weitere Familienpaare, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, ziehen im Laufe der Staffel ein. Alte Konflikte kochen hoch, neue Allianzen entstehen und der Familienzusammenhalt wird auf die Probe gestellt. Am Ende winken bis zu 100.000 Euro.
Pressemappe (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/pressemappe/Prominent-verwandt/)
19. November: "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet", neue Sky Original Doku, auch bei Sky & WOW
Die Sky Original Dokumentation "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" rekonstruiert einen außergewöhnlichen True-Crime-Fall, stellt dabei aber nicht den Täter, sondern die Frauen in den Mittelpunkt - und ihre verzweifelten Versuche, sich aus der Gewalt zu befreien. Erstmals sprechen auch Winfrieds erste Ehefrau Marja-Leena und seine Tochter Tuija öffentlich über ihre Erfahrungen. "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" startet am 19. November auf Sky.
Pressemitteilung (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/meldung/Sky-Original-Doku-Mein-Mann-mein-Moerder-Wegsehen-toetet-ab-19.-November-auf-Sky/)
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Pressekontakt:
Larissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.de
Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6379577
Reality-Nachschub, Serien zum Mitfiebern und jede Menge große Filme: Im November hat RTL+ zahlreiche Streaming Highlights im Gepäck:
November 2026
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Neu seit Oktober: "Mary & George", Staffel 1 | 7 Folgen, Sky UK Serie
1. November: "The Tattooist of Auschwitz", Staffel 1 | 6 Folgen, Sky UK Serie
1. November: "Private Practice", Staffel 1-6
Reality, Shows & Entertainment
10. November: "Prominent Verwandt", Staffel 1, 11 Folgen (inkl. Reunion), wöchentlich, RTL+ Original
Filme
1. November: "The Royal Nannies - Ein königlicher Geheimauftrag"
1. November: "Leon"
1. November: "Tenet"
1. November: "Die Verurteilten"
1. November: "Sieben"
1. November: "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia"
1. November: "Bad Moms"
1. November: "Bad Moms 2"
1. November: "Keinohrhasen und Zweiohrküken"
16. November: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" (2025) | exklusiv
16. November: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
16. November: "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast"
16. November: "Bring Her Back" | exklusiv
23. November: "Was ist Liebe wert - Materialists " | exklusiv
Dokus
8. November: "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" | exklusiv
9. November: "Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?" | 5 Folgen, Sky Original
19. November: "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet", neue Sky Original Doku, auch bei Sky & WOW
21. November: "Elon Musk Uncovered: Das Tesla-Experiment" | Sky Original
Kids & Family
1. November: "Barbie in Der Nussknacker", auch bei TOGGO
7. November: "Thundermans: Undercover", Staffel 1 | 13 Folgen, auch bei TOGGO
7. November: "Das kleine Gespenst"
13. November: "Wild Kat", Staffel 1 | 7 Folgen, auch bei TOGGO
13. November: "Witch Detectives", Staffel 1 | 7 Folgen, auch bei TOGGO
20. November: "Max & Ruby", Staffel 6
24. November: "Die Schule der magischen Tiere 3" | exklusiv
26. November: "Die drei ??? - Erbe des Drachen"
Sport
NFL Übertragungstermine: Die National Football League bei RTL Deutschland (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/pressemappe/Die-National-Football-League-bei-RTL-Deutschland-00001/)
5. November: UEFA Europa League, Matchday 4 / Conference League, Matchday 3
7. November: Premier League: FC Arsenal - Hull City
7. November: Formel 1: Großer Preis von Brasilien - Qualifying
7. November: OKTAGON 97: Severino vs. Holzer
7. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 11. Spieltag: Hertha BSC - VfL Wolfsburg
13. November: UEFA Nations League: Serbien - Deutschland
21. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 12. Spieltag: FC St. Pauli - VfL Bochum
21. November: Formel 1 - Großer Preis von Las Vegas
21. November: Premier League: Manchester City - FC Fulham
21. November: OKTAGON 98
26. November: UEFA Europa League & UEFA Conference League
28. November: Premier League: Manchester United - FC Brentford
28. November: 2. Bundesliga Live - Topspiel: 13. Spieltag: VfL Osnabrück - Hannover 96
Weitere Informationen zu ausgewählten Highlight-Formaten:
8. November: "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" | exklusiv
Vom ewigen Underdog zum Titelanwärter: Mit "Detroit Lions - Die Stunde der NFL-Underdogs" erzählt RTL die außergewöhnliche Geschichte eines der traditionsreichsten und zugleich kuriosesten Franchises der NFL. Pünktlich zum NFL Munich Game am 15. November blickt die hochwertige Premium-Dokumentation auf ein Team, das über Jahrzehnte für sportliche Rückschläge und Negativrekorde stand und sich heute zurück in die NFL-Spitze gekämpft hat. Zu Wort kommen unter anderem Lions-Besitzerin Sheila Ford Hamp, Head Coach Dan Campbell, NFL-Legende Calvin "Megatron" Johnson, Quarterback Jared Goff, der deutsch-amerikanische Star-Receiver Amon-Ra St. Brown sowie Hollywood-Schauspieler und Lions-Diehard-Fan Jeff Daniels.
Pressemeldung (https://mediahub.oscar-prod-external.k8s.netrtl.com/meldung/Puenktlich-zum-NFL-Munich-Game-RTL-Deutschland-zeigt-neue-Premium-Doku-ueber-die-Detroit-Lions/)
10. November: "Prominent Verwandt", Staffel 1, 11 Folgen (inkl. Reunion), wöchentlich, RTL+ Original
Eltern kennen die wunden Punkte ihrer Kinder, Kinder die ihrer Eltern. Beste Voraussetzungen für Reality-TV: Im neuen RTL+ Original "Prominent verwandt" (11 Folgen inkl. Reunion) ziehen bekannte Eltern-Kind-Duos gemeinsam in eine Villa in Südafrika. Mit dabei: Danni Büchner und Tochter Jada, Yeliz Koç und Vater Savas, Nico und Thorsten Legat, Anya Elsner und Mutter Katrin, Kevin Schäfer und Mutter Michaela, Jana-Maria und Eva-Maria Herz sowie Micha Klotz und Vater Micha. Zwei weitere Familienpaare, die zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, ziehen im Laufe der Staffel ein. Alte Konflikte kochen hoch, neue Allianzen entstehen und der Familienzusammenhalt wird auf die Probe gestellt. Am Ende winken bis zu 100.000 Euro.
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19. November: "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet", neue Sky Original Doku, auch bei Sky & WOW
Die Sky Original Dokumentation "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" rekonstruiert einen außergewöhnlichen True-Crime-Fall, stellt dabei aber nicht den Täter, sondern die Frauen in den Mittelpunkt - und ihre verzweifelten Versuche, sich aus der Gewalt zu befreien. Erstmals sprechen auch Winfrieds erste Ehefrau Marja-Leena und seine Tochter Tuija öffentlich über ihre Erfahrungen. "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" startet am 19. November auf Sky.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6379577
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