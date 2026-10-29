Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Desert Gold Ventures. Moderna hat den großen Sprung bereits geschafft. Doch ausgerechnet die besten Studiendaten der Firmengeschichte schickten die Aktie auf Talfahrt, weil der Erfolg längst im Kurs steckte. Anders sieht es bei zwei Werten aus, die ebenfalls entscheidende Meilensteine erreicht haben, an der Börse aber noch kaum beachtet werden. Bei Desert Gold Ventures steht in Mali die erste Goldproduktion unmittelbar bevor. Der Kernkraft-Spezialist Oklo hat seinen ersten Reaktor in Betrieb genommen, braucht bis zum kommerziellen Durchbruch aber noch etwas Zeit. Die Kursziele der Analysten liegen bei beiden Aktien um ein Vielfaches über den aktuellen Notierungen.
Enthaltene Werte: CA25039N4084,US60770K1079,US02156V1098Den vollständigen Artikel lesen ...
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