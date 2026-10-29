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zukunftsbilanzen.de
29.10.2026 06:46 Uhr
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Raumfahrt, Tickets und Senfkorn-Power: Kursfeuerwerk voraus! Warum OHB, CTS Eventim und MustGrow Biologics jetzt Rückenwind bekommen könnten!

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Während der Raumfahrtkonzern OHB mit einer strategischen Beteiligung und vollen Auftragsbüchern überzeugt, sorgt beim Ticketspezialisten CTS Eventim der Einstieg eines aktivistischen US-Investors für frische Fantasie. Ein interessanter Blickfang aber liegt auf MustGrow Biologics. Das Clean-Tech-Unternehmen dürfte mit dem gestrigen Bayer-Kamingespräch wichtige Impulse geliefert haben. Nach monatelanger Konsolidierung könnte die Aktie nun nach oben weiter ausbrechen. Gelingt der Sprung über die entscheidenden Widerstände, wartet starkes Potenzial.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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