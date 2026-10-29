Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Während viele Small Caps im aktuellen Börsenumfeld mit Gegenwind kämpfen, vollzieht ein spezialisierter Umweltdienstleister abseits des breiten Radars der Märkte eine dynamische operative Wende. Getrieben von staatlichen Förderprogrammen und strikten Umweltauflagen explodiert die Nachfrage nach Stilllegungs- und Messdienstleistungen. Mit einem prall gefüllten Rekordauftragsbestand, frischem Kapital und dem Sprung in die operative Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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