Stein am Rhein - Phoenix Mecano hat im dritten Quartal den Umsatz sowie den Auftragseingang leicht gesteigert. Der Gewinn lag indes unter dem Vorjahreswert. Am Ausblick hält das Unternehmen fest. Der Nettoumsatz stieg im dritten Quartal um 2,8 Prozent auf 193,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Auftragseingang stieg gleichzeitig um deutlichere 7,5 Prozent auf 204,8 Millionen Euro. Die Book-to-bill Ratio lag Ende September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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