Mitteilung der FINEXITY AG: FINEXITY Group liegt nach neun Monaten 2026 deutlich über der Budgetplanung Die Finexity Group (ISIN DE000A40ET88, Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026. Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe in den ersten neun Monaten 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 7,31 Mio. und lag damit rund 18,8 % über der eigenen Budgetplanung. Das EBITDA betrug rund EUR -2,46 Mio. und fiel damit rund 21,1 % besser aus als geplant. Auf den Geschäftsbereich "Infrastructure" mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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