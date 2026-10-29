Der Stromhunger von KI und Industrie wächst: Reicht das Uran für die Atompläne der Zukunft?

Anzeige / Werbung

Künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie verändern die Nachfrage nach Strom. Gleichzeitig suchen Unternehmen und Regierungen nach Möglichkeiten, die Versorgung zuverlässig auszubauen. Neben erneuerbaren Energien und Erdgas rückt dabei auch die Kernenergie stärker in den Blick.

Für den Uranmarkt stellt sich eine langfristige Frage: Wenn mehr Atomkraftwerke betrieben werden, woher kommt der zusätzliche Brennstoff? Die Antwort führt unter anderem nach Kanada - und in ein Uranrevier, in dem neben etablierten Produzenten auch kleinere Explorationsunternehmen aktiv sind.

Rechenzentren benötigen immer mehr Strom

Die Internationale Energieagentur IEA erwartet, dass sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 auf rund 950 Terawattstunden nahezu verdoppelt. Künstliche Intelligenz ist ein wesentlicher Treiber dieses Wachstums.

Um die zusätzliche Nachfrage zu decken, wird ein Mix aus Energiequellen benötigt. Die IEA sieht insbesondere erneuerbare Energien und Erdgas in wichtigen Märkten an erster Stelle. Kernenergie könnte zum Ende des Jahrzehnts und darüber hinaus eine größere Rolle spielen.

Auch Batteriespeicher können helfen, Schwankungen auszugleichen und die Stromversorgung stabiler zu machen. Sie benötigen selbst kein Uran. Für den Uranmarkt ist vielmehr entscheidend, ob und in welchem Umfang zusätzliche Kernkraftwerke zur Stromversorgung beitragen.

Mehr Reaktoren brauchen langfristig mehr Uran

Die World Nuclear Association schätzt den Uranbedarf der weltweiten Reaktorflotte für 2025 auf rund 68.920 Tonnen. In ihrem Referenzszenario steigt dieser bis 2040 auf mehr als 150.000 Tonnen jährlich.

Wie stark der Bedarf tatsächlich wächst, hängt davon ab, welche Reaktorprojekte gebaut werden und wie lange bestehende Anlagen am Netz bleiben. Der Branchenverband geht davon aus, dass ausreichend Uranressourcen vorhanden sind. Die Herausforderung besteht darin, sie rechtzeitig in Produktion zu bringen.

Neue Minen benötigen Exploration, Bohrungen, Ressourcenschätzungen, Genehmigungen und Finanzierung. Der Ausbau der Stromversorgung und die Entwicklung der dafür benötigten Rohstoffe verlaufen daher über unterschiedliche Zeiträume.

Cameco steht für die heutige Versorgung

Cameco (ISIN: CA13321L1085) gehört zu den etablierten Uranproduzenten. Der kanadische Konzern betreibt im Athabasca-Becken in Saskatchewan unter anderem die hochgradigen Urananlagen Cigar Lake und McArthur River/Key Lake.

Die Betriebe zeigen, welche Rolle Kanada bei der Versorgung der Kernenergie spielen kann. Cameco verfügt bereits über Produktion und Erfahrung in der Verarbeitung. Neue Explorationsunternehmen stehen wesentlich früher: Sie müssen zunächst nachweisen, dass auf ihren Flächen überhaupt eine relevante Lagerstätte vorhanden ist.

Blast Resources sucht im Patterson-Lake-Korridor

Blast Resources (ISIN: CA09345L1085) konzentriert sich auf sein Wales-Lake-Uranprojekt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens. Das Projekt liegt im Patterson-Lake-Korridor, einer Region, in der bereits bedeutende Uranlagerstätten entdeckt wurden.

Im Juli meldete Blast eine Strukturzone, die sich innerhalb seiner Claims über rund neun Kilometer erstreckt. Die Interpretation beruht nach Unternehmensangaben auf einer luftgestützten Magnetikuntersuchung und historischen Explorationsdaten. Leitfähigkeitsstrukturen deuten auf eine mögliche Breite von drei Kilometern hin.

Solche geologischen Strukturen können für die Uransuche relevant sein, weil sie Wege für mineralführende Flüssigkeiten bilden können. Für Blast liefern die bisherigen Arbeiten damit einen Ansatzpunkt, um künftige Explorationsziele genauer einzugrenzen.

Ob Wales Lake eine relevante Uranmineralisierung enthält, müssen weitere Untersuchungen und Bohrungen zeigen. Die Ergebnisse anderer Lagerstätten im Distrikt lassen sich nicht auf die Flächen von Blast übertragen.

Fazit

Der steigende Strombedarf von Rechenzentren und Industrie rückt die Frage nach einer zuverlässigen Energieversorgung stärker in den Mittelpunkt. Kernenergie ist eine mögliche Komponente des künftigen Strommixes. Sollte ihre Bedeutung wachsen, muss auch die Uranversorgung langfristig mithalten.

Cameco steht für vorhandene Förderkapazitäten. Blast Resources sucht dagegen auf Wales Lake nach den geologischen Voraussetzungen für eine mögliche künftige Entdeckung. Der neun Kilometer lange Strukturkorridor bietet einen Ausgangspunkt für weitere Exploration; eine definierte Mineralressource ist bislang nicht ausgewiesen.

Für Blast werden die Auswahl geeigneter Bohrziele, die Finanzierung weiterer Arbeiten und die Ergebnisse eigener Untersuchungen entscheidend sein. Geologische Unsicherheit und eine mögliche Verwässerung durch spätere Kapitalaufnahmen bleiben wesentliche Risiken. Der wachsende Energiebedarf schafft einen interessanten Hintergrund - den Wert seines Projekts muss Blast durch Explorationserfolg belegen.

Quellen

Internationale Energieagentur: "Key Questions on Energy and AI", Executive Summary.

https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

Internationale Energieagentur: "Energy and AI - Energy supply for AI", 2025.

https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-supply-for-ai

World Nuclear Association: "World Nuclear Fuel Report 2025", 5. September 2025.

https://world-nuclear.org/news-and-media/press-statements/world-nuclear-fuel-report-2025-investment-in-nuclear-fuel-cycle-needed-as-demand-for-nuclear-power-grows

Cameco: "Uranium Operations".

https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations

Blast Resources: "Blast Resources Announces a Structural Corridor on at its Flagship Wales Lake Project", 7. Juli 2026.

https://blastresources.com/blast-resources-announces-a-structural-corridor-on-at-its-flagship-wales-lake-project/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

Disclaimer/Risikohinweis Blast Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Blast Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Blast Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Blast Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Blast Resources einsehen: https://blastresources.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Blast Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Der Stromhunger von KI und Industrie wächst: Reicht das Uran für die Atompläne der Zukunft? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA09345L1085