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Dow Jones News
29.10.2026 10:33 Uhr
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PTA-Adhoc: NCTE AG: Vorstand senkt Prognose für 2026 und beschließt Restrukturierungsprogramm

DJ PTA-Adhoc: NCTE AG: Vorstand senkt Prognose für 2026 und beschließt Restrukturierungsprogramm

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

NCTE AG: Vorstand senkt Prognose für 2026 und beschließt Restrukturierungsprogramm

Oberhaching (pta000/29.10.2026/10:00 UTC+1)

Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Der Vorstand der NCTE AG senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet werden nunmehr ein Umsatz zwischen 4,0 Mio. EUR und 4,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen -1,1 Mio. EUR und -0,9 Mio. EUR. Bisher hatte der Vorstand einen Umsatz von 4,4 Mio. EUR bis 5,4 Mio. EUR und ein EBITDA von -0,5 Mio. EUR bis +0,1 Mio. EUR erwartet.

Nach Einschätzung des Vorstands wirken sich neue Aufträge zeitverzögert auf den Umsatz aus. Zudem wurden bestehende Rahmenverträge in der Agrartechnik und im E-Bike-Bereich nicht verlängert. Diese Entwicklungen spiegeln sich in der angepassten Prognose wider.

Restrukturierungsprogramm beschlossen

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung haben Vorstand und Aufsichtsrat der NCTE AG ein Restrukturierungsprogramm beschlossen, das neben einem Stellenabbau Kostensenkungen in mehreren Bereichen des Unternehmens umfasst. Der geplante Stellenabbau betrifft rund ein Drittel der Mitarbeitenden und umfasst im Wesentlichen die Bereiche Produktion und Betriebsorganisation. Für die betroffenen Mitarbeitenden ist ein Abfindungsprogramm vorgesehen.

Die Unternehmensbereiche Entwicklung und Innovation sowie der Vertrieb mit direktem Kundenkontakt bleiben im Wesentlichen erhalten. Ziel des Programms ist eine schlankere Kostenbasis, die dem Unternehmen die Flexibilität geben soll, die laufenden Innovationsprojekte fortzuführen.

Vorstandszitat

"Mit dem Restrukturierungsprogramm passen wir unsere Kostenstruktur an und schaffen die Voraussetzungen, unsere laufenden Innovationsprojekte fortzuführen. Dafür setzen wir auf die Bereiche, die unsere Innovationsfähigkeit und den direkten Kundenzugang tragen: Entwicklung und Innovation sowie den Vertrieb mit direktem Kundenkontakt. Unsere Innovationsfähigkeit ist die Grundlage dafür, unseren Weg konsequent weiterzugehen und daraus langfristig Wachstum und Profitabilität zu entwickeln", sagt Sebastian Müller, Vorstand der NCTE AG

(Ende)

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Aussender:      NCTE AG 
           Raiffeisenallee 3 
           82041 Oberhaching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        ir@ncte.de 
ISIN(s):       DE000A0LEZB2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793264400726 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

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