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Dow Jones News
13.08.2026 13:09 Uhr
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PTA-News: NCTE AG: Sphene Capital aktualisiert Research nach Halbjahreszahlen und Earnings Call - Buy-Rating und Kursziel von EUR 2,50 je Aktie bestätigt

DJ PTA-News: NCTE AG: Sphene Capital aktualisiert Research nach Halbjahreszahlen und Earnings Call - Buy-Rating und Kursziel von EUR 2,50 je Aktie bestätigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: Sphene Capital aktualisiert Research nach Halbjahreszahlen und Earnings Call

Buy-Rating und Kursziel von EUR 2,50 je Aktie bestätigt

Oberhaching (pta000/13.08.2026/12:38 UTC+2)

Die Sphene Capital GmbH hat ihr Research zur NCTE AG nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2026 und dem Earnings Call vom 29. Juli 2026 aktualisiert. Sphene Capital bestätigt ihr Buy-Rating und ihr Kursziel von EUR 2,50 je Aktie.

Einordnung der operativen Entwicklung

In ihrem Update ordnet Sphene Capital die operative Entwicklung der NCTE AG im ersten Halbjahr 2026 sowie die weitere Geschäftsentwicklung ein. Dabei werden insbesondere die Segmente E-Bike, Off-Highway und Medical als relevante Umsatztreiber hervorgehoben.

Die Analysten beziehen außerdem die Entwicklung von Auftragseingang, Auftragsbestand und Auftragspipeline in ihre Einschätzung ein. Die Book-to-Bill-Ratio lag im ersten Halbjahr 2026 bei 0,76. Nach Einschätzung von Sphene Capital kommt der weiteren Entwicklung des Neugeschäfts und der Auftragspipeline im weiteren Jahresverlauf eine wichtige Bedeutung zu. Die personelle Verstärkung des Vertriebs und die fokussierte Marktbearbeitung werden in diesem Zusammenhang als unterstützende Maßnahmen eingeordnet.

Guidance und Analystenschätzungen

Der Vorstand der NCTE AG bestätigte die bereits veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Umsatz zwischen EUR 4,4 Mio. und EUR 5,4 Mio. sowie einem EBITDA zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR +0,1 Mio. Im Earnings Call erläuterte der Vorstand zudem, dass rund EUR 1,4 Mio. des zum 30. Juni 2026 bestehenden Auftragsbestands noch im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam werden sollen.

Im Zuge ihres Updates hat Sphene Capital ihre Schätzungen leicht angepasst und erwartet für 2026 einen Umsatz von EUR 5,4 Mio. sowie für 2027 von EUR 6,5 Mio.

Der vollständige Research-Bericht einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen sowie der Risiko-, Interessenkonflikt- und Disclaimer-Hinweise ist auf der Investor-Relations-Website der NCTE AG abrufbar:

https://ncte.com/wp-content/uploads/2026/07/NCTE_UpdateReport20260730.pdf

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      NCTE AG 
           Raiffeisenallee 3 
           82041 Oberhaching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
E-Mail:        ir@ncte.de 
ISIN(s):       DE000A0LEZB2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786617480809 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2026 06:38 ET (10:38 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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