Original-Research: NCTE AG - von Sphene Capital GmbH



30.07.2026 / 07:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu NCTE AG Unternehmen: NCTE AG ISIN: DE000A0LEZB2 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 30.07.2026 Kursziel: EUR 2,50 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Operative Fortschritte in H1/2026 Im ersten Halbjahr 2026 hat NCTE den Umsatz um 52,6 % auf EUR 2,3 Mio. gesteigert und den EBITDA-Verlust deutlich auf EUR -0,4 Mio. reduziert. Als Wachstumstreiber wurden vor allem die Segmente E-Bike, Off-Highway und Medical genannt. Mit einer Book-to-Bill-Ratio von 0,76 lag der Auftragseingang allerdings deutlich unter den Erwartungen. Dies ist nach Angaben auf projektbedingte Schwankungen und laufende Kundenverhandlungen zurückzuführen. Durch eine personelle Stärkung des Vertriebs und eine fokussierte Marktbearbeitung soll die Auftragspipeline im zweiten Halbjahr 2026e verbessert werden. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der NCTE AG und unser Kursziel von EUR 2,50 je Aktie. NCTE erzielte im ersten Halbjahr 2026 deutliche operative Verbesserungen. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52,6% auf EUR 2,302 Mio. (H1/2025: EUR 1,508 Mio.). Der EBITDA-Verlust verringerte sich auf EUR -0,357 Mio. von EUR -0,848 Mio. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf -15,5% von -56,2%. NCTE profitierte damit von einer höheren Auslastung und einer günstigeren Kostenrelation. Getragen wurde das Wachstum Angabe gemäß im Wesentlichen von den Segmenten E-Bike, Off-Highway und Medical. Während sich im E-Bike-Bereich höhere Abrufe bestehender Schlüsselkunden und die Gewinnung eines Neukunden positiv auswirkten, schlug sich im Segment Off-Highway eine stärkere vertriebliche Fokussierung im Umsatz nieder. Unter den Vorjahreswerten lagen dagegen die Segmente Industrie, Standardsensoren und Motorsport. Der Auftragseingang sank im ersten Halbjahr auf EUR 1,75 Mio. von EUR 3,09 Mio. im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (-43,4% YoY). Die Book-to-Bill-Ratio von lediglich 0,76 zeigt auf, dass NCTE im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr Umsätze realisiert hat, als neue Aufträge gewonnen wurden. Entsprechend verringerte sich der Auftragsbestand seit Jahresbeginn auf EUR 2,9 Mio. von EUR 3,3 Mio. Projektbedingte Schwankungen können bei einem kleinen, technologieorientierten Unternehmen mit vergleichsweise wenigen Großkunden erheblich sein. Dennoch betrachten wir die rückläufige Auftragslage als ein Risiko für die weitere Wachstumsdynamik, da der Umsatzanstieg im ersten Halbjahr zumindest in Teilen auf der Abarbeitung bereits vorhandener Aufträge basierte. Ohne eine zeitnahe Belebung des Neugeschäfts könnte sich das Wachstum im weiteren Jahresverlauf und (insbesondere) in 2027e abschwächen. Die personelle Verstärkung des Vertriebs und die stärkere Fokussierung der Marktbearbeitung werten wir daher als sinnvoll und nachvollziehbar.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: NCTE_UpdateReport20260730



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



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