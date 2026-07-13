Original-Research: NCTE AG - von Sphene Capital GmbH



13.07.2026 / 14:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu NCTE AG Unternehmen: NCTE AG ISIN: DE000A0LEZB2 Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 13.07.2026 Kursziel: EUR 2,50 Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

NCTE mit dem Dreh für das Momentum Wir nehmen die im Freiverkehrssegment m:access der Münchener Wertpapierbörse gelisteten Aktien der NCTE AG mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von EUR 2,50 je Aktie in unsere Research Coverage auf; das Risiko für die Erreichung unserer Ergebnisprognosen stufen wir angesichts des Turnaround-Charakters des Geschäftsmodells als hoch ein. Unser Kursziel entspricht dem Base-Case-Szenario eines dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modells ("Primärbewertungsmethode"). In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz-, Cashflow- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechnen Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen EUR 2,15 (10%-Quantil) und EUR 2,90 (90%-Quantil) je Aktie. Die zur Überprüfung des ermittelten Unternehmenswertes angesetzten, marktorientierten Peergroup-Multiples ("Sekundärbewertungsmethode") unterstützen mit einem EV/EBITDA-basierten Kursziel von EUR 3,00 je Aktie (Median 2028e) die Bewertungsergebnisse unseres DCF-Modells. NCTE hat sich seit Gründung im Jahr 2003 kontinuierlich von einem technologieorientierten Start-up zu einem international agierenden Anbieter von hochspezialisierten Lösungen in der berührungslosen Drehmoment- und Kraftsensorik entwickelt. Das Unternehmen verfügt über eine breite technologische Basis, deren Kernelement die proprietäre magnetostriktive Sensortechnologie bildet. Diese Technologie ist nach Angaben des Unternehmens durch mehr als 20 Patentfamilien geschützt und stellt aus unserer Sicht ein wesentliches Differenzierungsmerkmal gegenüber konventionellen Messverfahren - insbesondere Dehnmessstreifen- und Schleifringlösungen - dar. Magnetostriktive Systeme gelten als besonders robust gegenüber Verschleiß, Temperaturdrift und elektromagnetischen Störeinflüssen, was in industriellen Hochlast- und Dauerbetriebsanwendungen deutliche Vorteile verschafft. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit hat NCTE in den vergangenen Jahren eine Reihe von strategischen Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählen unter anderem die Zertifizierung nach anerkannten Qualitätsstandards, der Ausbau eines diversifizierten Produktportfolios für unterschiedliche Anwendungsfelder - etwa in der industriellen Automatisierung, der E-Mobilität oder der Sporttechnologie - sowie eine systematische internationale Expansion über ein globales Vertriebs- und Partnernetzwerk. Diese Kombination aus Technologieschutz, kontinuierlicher Produktinnovation und strukturiertem Marktzugang ist aus unserer Sicht eine stabile Grundlage für eine nachhaltige Wertschöpfung und sichert dem Unternehmen eine starke Position innerhalb des dynamischen und wettbewerbsintensiven Marktes für Sensorsysteme.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: NCTE_InitiationReport20260713



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News