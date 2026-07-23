DJ PTA-News: NCTE AG: Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 53 Prozent gesteigert - EBITDA weiterhin negativ, aber deutlich verbessert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 53 Prozent gesteigert - EBITDA weiterhin negativ, aber deutlich verbessert

Oberhaching (pta000/23.07.2026/12:40 UTC+2)

-- Umsatz H1 2026 bei 2,3 Mio. EUR (+53 % ggü. Vorjahr)

-- EBITDA verbessert auf -357 TEUR (Vorjahr: -848 TEUR)

-- Auftragseingang bei 1,8 Mio. EUR rückläufig - Vertrieb für 2. Halbjahr verstärkt

-- Segmente E-Bike, Off-Highway, Medical sind größte Treiber für den Umsatzanstieg

-- Prognose für Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Die NCTE AG erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 2.302 TEUR - ein Anstieg um 53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2025: 1.508 TEUR). Das EBITDA lag mit -357 TEUR weiterhin im negativen Bereich, verbesserte sich jedoch um 490 TEUR gegenüber dem Vorjahr (H1 2025: -848 TEUR).

E-Bike, Off-Highway und Medical tragen zum Umsatzanstieg bei

Der Umsatzanstieg wurde von mehreren Segmenten getragen. Im Segment E-Bike trugen Abrufe bestehender Schlüsselkunden sowie die Gewinnung eines neuen Kunden zum Wachstum bei. Im Segment Off-Highway zeigt sich der Effekt der verstärkten vertrieblichen Fokussierung. Das Segment Medical verzeichnete das stärkste relative Wachstum. Die Segmente Industrie, Standardsensoren und Motorsport entwickelten sich im ersten Halbjahr schwächer.

Auftragseingang und Auftragsbestand im Fokus

Der Auftragseingang belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 1.752 TEUR (Vorjahr: 3.093 TEUR). Die Book-to-Bill-Ratio lag bei 0,76 (Vorjahr: 2,05). Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 betrug 2,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,1 Mio. EUR; 31. Dezember 2025: 3,3 Mio. EUR).

Der niedrigere Auftragseingang ist nach Einschätzung des Vorstands auf projektbedingte Schwankungen sowie laufende Kundenverhandlungen zurückzuführen. Für das zweite Halbjahr hat NCTE den Vertrieb personell verstärkt und die Marktbearbeitung gezielt fokussiert, um die Auftragspipeline zu stärken.

Statement Vorstand

"Umsatz und EBITDA haben sich im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. Die Entwicklung bestätigt unseren operativen Fortschritt. Für die Umsetzung der Jahresziele sind Auftragseingang und Pipeline im zweiten Halbjahr zentral. Hier setzen wir mit einem verstärkten Vertrieb und einer fokussierten Marktbearbeitung an", sagt Sebastian Müller, Vorstand der NCTE AG.

Ausblick 2026

Im zweiten Halbjahr liegt der Fokus darauf, die Auftragspipeline zu stärken und optimierte Komponenten zu validieren. Parallel arbeitet NCTE an der Weiterentwicklung der Technologieplattform und ausgewählten Innovationsprojekten, um die Umsetzung in den Zielmärkten schrittweise zu unterstützen.

Auf dieser Basis bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Umsatz zwischen 4,4 und 5,4 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen -0,5 und +0,1 Mio. EUR. Dabei geht der Vorstand von erwarteten Abrufen aus bestehenden Kundenprojekten sowie von Projekten aus, die sich derzeit in Verhandlung befinden.

Einladung zum Earnings Call

Die NCTE AG lädt Investorinnen und Investoren sowie Analystinnen und Analysten zu einem Earnings Call zu den Halbjahreszahlen 2026 ein. Der Call findet am Mittwoch, 29.07.2026 um 14:00 Uhr (MESZ) per Microsoft Teams statt. Der Einwahllink sowie weitere Informationen stehen auf der IR-Website der Gesellschaft zur Verfügung: https://ncte.com/ unternehmen/ir/. Eine Aufzeichnung ist nicht vorgesehen.

Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen zum Halbjahr 2026 und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 basieren auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen.

Zukunftsbezogene Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung der NCTE AG zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle der NCTE AG entziehen. Dies kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. Die NCTE AG übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: NCTE AG Raiffeisenallee 3 82041 Oberhaching Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784803200125 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2026 06:40 ET (10:40 GMT)