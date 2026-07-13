DJ PTA-News: NCTE AG: Sphene Capital nimmt Research-Coverage der NCTE AG auf - Kapitalmarktsichtbarkeit wächst

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: Sphene Capital nimmt Research-Coverage der NCTE AG auf - Kapitalmarktsichtbarkeit wächst

Oberhaching (pta000/13.07.2026/16:43 UTC+2)

Die Sphene Capital GmbH hat ihre Coverage der NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2) aufgenommen und veröffentlicht erstmals eine umfassende Analyse des Unternehmens. Sphene Capital startet die Coverage mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 2,50 EUR je Aktie; das Risiko stuft Sphene Capital als hoch ein. Künftig berichtet Sphene Capital regelmäßig im Rahmen von Research-Updates über die geschäftliche Entwicklung, das Marktumfeld und die finanziellen Perspektiven der NCTE AG.

Umfassendes Research-Modell mit regelmäßigen Updates

Die Coverage umfasst eine detaillierte Initiation-Studie sowie fortlaufende Updates nach relevanten Unternehmensmeldungen und den künftigen Finanzberichten. Die Analysen beinhalten unter anderem:

• eine klar strukturierte Darstellung der Equity Story, • eine detaillierte Analyse von Markt, Wettbewerb und Wertschöpfung, • eine integrierte Finanzmodellierung mit Ergebnis-, Bilanz- und Cashflow-Prognosen, • sowie eine mehrstufige Unternehmensbewertung unter Anwendung gängiger Bewertungsverfahren (u. a. DCF undMultiples).

Damit erhalten Investorinnen und Investoren eine fundierte, kontinuierliche Einschätzung zu Technologie, Marktpositionierung und Wachstumsperspektiven der NCTE AG.

Breite Distribution an institutionelle Investoren und Finanzmedien

Die Research-Berichte werden über etablierte Finanzinformationsdienste wie EQS, Bloomberg, Refinitiv, FactSet, S&P Capital IQ und ResearchPool verteilt. Dadurch erreichen sie:

• institutionelle Investoren und Vermögensverwalter, • Finanz- und Wirtschaftsmedien, • sowie weitere kapitalmarktrelevante Zielgruppen im europäischen Raum.

Dies erhöht die Sichtbarkeit der NCTE AG an den Kapitalmärkten und unterstützt eine transparente Informationslage.

Zitat Sebastian Müller, Vorstand der NCTE AG

"Die professionelle Research-Coverage durch Sphene Capital hilft dabei, unsere technologische Ausrichtung, unsere Strategie und unsere Entwicklung noch klarer einzuordnen. Sie schafft zusätzliche Orientierung für bestehende und potenzielle Investoren und unterstützt uns dabei, Vertrauen auf dem Weg zur Stabilisierung und zum Umsatzwachstum aufzubauen."

Initialreport jetzt verfügbar

Der vollständige Research-Bericht ist ab sofort unter folgendem Link verfügbar: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=c5257d76ffdbd97a61c658f88ecb45ac

(Ende)

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Aussender: NCTE AG Raiffeisenallee 3 82041 Oberhaching Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783953780817 ]

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July 13, 2026 10:43 ET (14:43 GMT)