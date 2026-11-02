DJ PTA-News: NCTE AG: IR-Newsletter Q3/2026 - Prognose, Restrukturierung und Research-Update

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NCTE AG: IR-Newsletter Q3/2026 - Prognose, Restrukturierung und Research-Update

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Oberhaching (pta000/02.11.2026/15:45 UTC+1)

Neuigkeiten, Hintergründe und Einblicke für Investoren und Interessierte

I. Einleitung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Investorinnen und Investoren,

wir haben unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Neue Aufträge wirken sich zeitverzögert auf den Umsatz aus; bestehende Rahmenverträge in der Agrartechnik und im E-Bike-Bereich wurden nicht verlängert. Diese Entwicklungen spiegeln sich in den angepassten Erwartungen wider.

Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat ein Restrukturierungsprogramm beschlossen. Es umfasst Kostensenkungen in mehreren Bereichen und einen geplanten Stellenabbau von rund einem Drittel der Mitarbeitenden, im Wesentlichen in Produktion und Betriebsorganisation. Für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen ist ein Abfindungsprogramm vorgesehen. Uns ist bewusst, dass der Stellenabbau für die Betroffenen einen tiefen Einschnitt bedeutet.

Entwicklung und Innovation sowie der Vertrieb mit direktem Kundenkontakt bleiben im Wesentlichen erhalten. Die schlankere Kostenbasis soll die Flexibilität schaffen, die laufenden Innovationsprojekte fortzuführen. Unser Ziel ist es, auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Die Innovationsfähigkeit der NCTE bildet dafür die Grundlage, um langfristig wieder Wachstum und Profitabilität zu entwickeln.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die NCTE AG.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Müller, Vorstand

II. Marktumfeld und Unternehmensperformance

Marktsignale, Prognoseanpassung und Restrukturierung

Die Geschäftsentwicklung der NCTE AG blieb im Jahresverlauf hinter der bisherigen Planung zurück. Das Marktumfeld zeichnete zugleich ein uneinheitliches Bild: Die ZIV-Halbjahresbilanz 2026 weist auf eine Belebung des deutschen Fahrrad- und E-Bike-Markts hin: Die Fahrradproduktion stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6 Prozent; bei der E-Bike-Produktion fiel der Anstieg mit rund 4 Prozent moderater aus. Für die europäische Agrartechnik zeichnete das CEMA Business Barometer im Oktober ein deutlich schwächeres Bild: Der Geschäftsklimaindex sank um 10 Punkte auf -31 und damit auf den niedrigsten Stand seit 20 Monaten.

Für die Umsatz- und Gewinnentwicklung der NCTE AG waren konkret zwei unternehmensspezifische Faktoren ausschlaggebend: Neue Aufträge wirken sich zeitverzögert auf den Umsatz aus. Zudem wurden bestehende Rahmenverträge in der Agrartechnik und im E-Bike-Bereich nicht verlängert. Diese Entwicklungen spiegeln sich in der angepassten Prognose wider. Zugleich haben Vorstand und Aufsichtsrat als Reaktion auf die Geschäftsentwicklung ein Restrukturierungsprogramm beschlossen.

Es umfasst Kostensenkungen in mehreren Bereichen sowie einen geplanten Stellenabbau von rund einem Drittel der Mitarbeitenden, vor allem in Produktion und Betriebsorganisation. Für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen ist ein Abfindungsprogramm vorgesehen. Entwicklung und Innovation sowie der Vertrieb mit direktem Kundenkontakt bleiben im Wesentlichen erhalten. Ziel ist eine schlankere Kostenbasis, die die Fortführung der laufenden Innovationsprojekte ermöglicht.

III. Unternehmensentwicklung und Neuigkeiten

Sphene Capital aktualisiert Research zur NCTE AG

Nach unserer Ad-hoc-Mitteilung zur Prognoseanpassung und zum Restrukturierungsprogramm hat Sphene Capital sein Research zur NCTE AG am 2. November 2026 aktualisiert. Im Update ordnet das Analysehaus NCTE weiterhin als Unternehmen in einer operativen Übergangsphase ein.

Die Restrukturierung wird als Anpassung der Kostenbasis an ein niedrigeres und weniger verlässlich planbares Umsatzniveau eingeordnet; für die weitere Entwicklung sei entscheidend, dass die Einsparungen die Entwicklungs- und Vermarktungsperspektiven nicht beeinträchtigen. Im Ausblick bestätigt Sphene Capital das Buy-Rating, senkt das Kursziel aber von 2,50 EUR auf 1,80 EUR je Aktie.

Zum vollständigen Research-Bericht (PDF)

Forcechina mit NCTE-Sensorik auf der Automotive Testing Expo China 2026

Zusammen mit unserem Distributor Forcechina präsentierten wir im 3. Quartal 2026 NCTE-Sensorlösungen auf der Automotive Testing Expo China in Shanghai. NCTE-Sensorik unterstützt im Automotive-Bereich die Entwicklung und Prüfung von Antriebssträngen, E-Motoren und Lenksystemen.

Die Sensoren messen Drehmoment, Kraft und Drehzahl berührungslos und in Echtzeit - direkt an Wellen und Fahrzeugkomponenten. Sie lassen sich ohne zusätzlichen Bauraum in Prototypen, Prüfstände und Serienanwendungen integrieren. Für E-Motorprüfstände sind Messungen bis 40.000 U/min bei +/-300 Nm möglich. Wir danken Forcechina für die Präsentation und die Zusammenarbeit.

IV. Ausblick und Ziele

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand der NCTE AG einen Umsatz zwischen 4,0 Mio. EUR und 4,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA zwischen -1,1 Mio. EUR und -0,9 Mio. EUR. Die Prognoseanpassung berücksichtigt zeitverzögerte Umsatzbeiträge aus neuen Aufträgen und nicht verlängerte Rahmenverträge in der Agrartechnik und im E-Bike-Bereich.

Mit der Restrukturierung richten wir unsere Kostenstruktur auf die veränderte Geschäftsentwicklung aus und schaffen Flexibilität, um die laufenden Innovationsprojekte fortzuführen. Entwicklung und Innovation sowie der Vertrieb mit direktem Kundenkontakt bleiben im Wesentlichen erhalten. Unser strategisches Ziel ist die Rückkehr auf den Wachstumspfad.

Der Jahresabschluss 2025 befindet sich derzeit in der Aufstellung und wird nach dessen Prüfung und formaler Feststellung veröffentlicht. Im Anschluss findet die ordentliche Hauptversammlung 2026 statt. Wir werden Sie über die konkreten Termine informieren.

V. Fragen und Kontakt

Sie haben Fragen zu unserer Geschäftsentwicklung oder zur strategischen Ausrichtung? Schreiben Sie uns an ir@ncte.de

- wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

Hinweis:

Die in dieser Mitteilung enthaltene Prognose 2026 basiert auf vorläufigen, nicht testierten Ergebnissen. Diese können von den finalen Zahlen des geprüften Jahresabschlusses abweichen. Eine verbindliche Aussage über das vollständige Zahlenwerk erfolgt erst mit der Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses.

Zukunftsbezogene Aussagen:

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von NCTE zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von NCTE entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. NCTE übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

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Aussender: NCTE AG Raiffeisenallee 3 82041 Oberhaching Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access)

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November 02, 2026 10:37 ET (15:37 GMT)