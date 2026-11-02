Original-Research: NCTE AG - von Sphene Capital GmbH



02.11.2026 / 08:29 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu NCTE AG Unternehmen: NCTE AG ISIN: DE000A0LEZB2 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.11.2026 Kursziel: EUR 1,80 (bislang: EUR 2,50) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

NCTE noch nicht aus der operativen Übergangsphase In der vergangenen Woche hat NCTE eine Gewinnwarnung veröffentlicht und die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2026e nach unten korrigiert. Gleichzeitig wurde ein umfassendes Restrukturierungsprogramm angekündigt. Ursächlich für die Anpassung der Prognosen ist nach Angaben des Vorstands, dass sich Umsatzbeiträge aus neu gewonnenen Aufträgen langsamer als ursprünglich erwartet realisieren lassen. Darüber hinaus wurden bestehende Rahmenverträge in den beiden für NCTE besonders wichtigen Marktsegmenten Agrartechnik und E-Bike nicht verlängert, wodurch bislang eingeplante Umsätze entfallen oder zumindest nicht mehr mit hinreichender Wahrscheinlichkeit realisiert werden können. Für das Gesamtjahr 2026e erwartet NCTE nunmehr Umsatzerlöse zwischen EUR 4,0 und 4,2 Mio., nachdem zuvor eine Bandbreite von EUR 4,4 bis 5,4 Mio. avisiert worden war. Gleichzeitig wurde die EBITDA-Prognose von bislang EUR -0,5 bis 0,1 Mio. auf EUR -1,1 bis -0,9 Mio. reduziert. Bezogen auf die jeweiligen Mittelpunkte der Prognosebandbreiten entspricht dies einer Verringerung der Umsatz- und EBITDA-Erwartungen um jeweils EUR 0,8 Mio. Die Gewinnwarnung verdeutlicht, dass die insbesondere im ersten Halbjahr 2026 erkennbaren operativen Verbesserungen nicht ausreichen werden, um die ursprünglich für das Gesamtjahr unterstellte Umsatz- und Ergebnisentwicklung zu erreichen. Die Gewinnwarnung unterstreicht auch, dass sich NCTE weiterhin in einer anspruchsvollen operativen Übergangsphase befindet. Zwar bestätigt die im ersten Halbjahr 2026 beobachtete Verbesserung von Umsatz und EBITDA aus unserer Sicht grundsätzlich die Fähigkeit des Unternehmens, mit seinen Sensorlösungen in verschiedenen Anwendungsbereichen zusätzliche Umsätze zu generieren. Gleichzeitig zeigen rückläufige Auftragseingänge, verzögerte Umsatzrealisierungen neuer Projekte und die Nichtverlängerung bestehender Rahmenverträge, dass die angestrebte Verstetigung des Geschäftsmodells noch nicht erreicht wurde. Die nun beschlossene Restrukturierung ist vor diesem Hintergrund nach unserer Einschätzung als notwendige Anpassung der Kostenbasis an ein schwächeres und weniger verlässlich planbares Umsatzniveau zu interpretieren. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der NCTE AG, passen jedoch unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 1,80 von bislang EUR 2,50 je Aktie an.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: NCTE_UpdateReport20261102



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



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