Köln (ots) -Nach dem großen Kritikerlob für die erste Staffel der Coming-of-Age-Serie "Euphorie" setzt die Kölner Produktionsfirma Zeitsprung Pictures die Geschichte für RTL+ mit sechs neuen Folgen fort. Gedreht wird aktuell in Köln, im Ruhrgebiet und auf Zypern.Nach dem erfolgreichen Start der ersten Staffel im Herbst 2025 geht die deutsche Adaption der international gefeierten Serie "Euphoria" in die nächste Runde. Im Auftrag von RTL Deutschland entstehen aktuell sechs neue Episoden. Die Dreharbeiten finden erneut in Köln, im Ruhrgebiet und Umgebung sowie erstmals auch auf Zypern statt und dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember an.Auch in der zweiten Staffel erzählt "Euphorie" kompromisslos vom Erwachsenwerden in einer Welt zwischen Orientierungslosigkeit, Sehnsucht und Selbstzerstörung. Im Mittelpunkt stehen erneut Mila, Jannis, Ali und ihre Freunde, die zwischen Liebe, Freundschaft, Familie und den ersten Schritten ins Erwachsenenleben um ihren Platz im Leben kämpfen.Hauke Bartel, Senior Vice President Fiction RTL Deutschland: "Mit der ersten Staffel von 'Euphorie' haben wir uns ganz bewusst viel vorgenommen. Umso mehr haben uns die großartigen Kritiken und vor allem das starke Feedback aus der jungen Zielgruppe gefreut. Jetzt wollen wir diesen Weg konsequent weitergehen: mutig, authentisch und mit einem unverstellten Blick auf die Lebensrealität unserer Figuren. Wir freuen uns auf sechs neue Folgen - mit den Figuren, die uns ans Herz gewachsen sind, vielen vertrauten Wegbegleitern und neuen Gesichtern vor und hinter der Kamera."Lennart Pohlig, Produzent Zeitsprung Pictures: "Wir sind RTL sehr dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit, die Geschichte von 'Euphorie' weitererzählen zu dürfen. Die tolle Resonanz auf die erste Staffel ist für uns vor allem ein Ansporn, in der zweiten Staffel noch einen Schritt weiterzugehen - noch mutiger, radikaler und kompromissloser zu erzählen und einer oft missverstandenen Generation wieder eine laute Stimme zu geben. Mit Regisseurin Stella Marie Markert und Kameramann Sebastian Ganschow haben wir genau das richtige Kreativteam gewinnen können, um gemeinsam mit unserem fantastischen Cast, der in dieser Staffel noch einmal über sich hinauswächst, die Serie auf ein neues Level zu heben."Die erste Staffel, die im Oktober 2025 auf RTL+ veröffentlicht wurde, sorgte mit ihrer radikalen Bildsprache, einem herausragenden Nachwuchsensemble und der authentischen Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten einer jungen Generation für große Aufmerksamkeit und positive Kritiken. Die Fortsetzung knüpft an diesen eigenständigen erzählerischen Ansatz an und entwickelt die im Ruhrgebiet verankerten Geschichten konsequent weiter.Für die Inszenierung der zweiten Staffel ist Stella Marie Markert verantwortlich. Die Kamera übernimmt Sebastian Ganschow. Die Drehbücher stammen von Headwriter Jonas Lindt, Raquel Kishori Dukpa und Paulina Lorenz. Zum Ensemble gehören erneut die kürzlich mit dem Blauen Panther ausgezeichnete Derya Akyol, Sira-Anna Faal, Eren M. Güvercin, Dilara Aylin Ziem, Kosmas Schmidt, Renée Gerschke und Vanessa Velemir Diaz."Euphorie" ist eine Produktion der Kölner Zeitsprung Pictures im Auftrag von RTL Deutschland. Als Produzenten zeichnen Lennart Pohlig, Michael Souvignier und Till Derenbach verantwortlich. Die redaktionelle Verantwortung aufseiten von RTL liegt bei Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel, Senior Vice President Fiction RTL Deutschland. Die zweite Staffel wird von der Film- und Medienstiftung NRW mit 1,5 Millionen Euro gefördert."Euphorie" basiert auf dem Originalformat "Euphoria" des israelischen Kabelsenders HOT, kreiert von Ron Leshem und Daphna Levin und wurde im Original produziert von Tedy Productions Ltd. für HOT. Der Vertrieb erfolgt über ADD Content Ltd.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6380108