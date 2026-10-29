DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC HOLDING AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC HOLDING AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Hörsching (pta000/29.10.2026/12:45 UTC+1)

Der Vorstand der POLYTEC Holding AG hat heute auf Grundlage der aktuellen Geschäftsentwicklung sowie der aktualisierten Planung für das vierte Quartal 2026 die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst.

Während für das Geschäftsjahr 2026 bislang eine EBIT-Marge von rund 3% erwartet wurde, geht das Management nunmehr von einer EBIT-Marge von 1% bis 2 % aus.

Ausschlaggebend für diese Anpassung sind insbesondere kurzfristige Umsatzanpassungen wesentlicher Kunden für das vierte Quartal. Des Weiteren wirken operative Belastungen aus den getätigten Portfolioanpassungen zeitlich begrenzt nach, was unter anderem auf die Schließung des Werkes Weierbach zurückzuführen ist.

Der Gesamtjahresumsatz wird am unteren Ende der Prognose bei rund EUR 560 Mio. erwartet.

(Ende)

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October 29, 2026 07:45 ET (11:45 GMT)