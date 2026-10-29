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29.10.2026 13:21 Uhr
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PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC HOLDING AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

DJ PTA-Adhoc: POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC HOLDING AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

POLYTEC HOLDING AG: POLYTEC HOLDING AG senkt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026

Hörsching (pta000/29.10.2026/12:45 UTC+1)

Der Vorstand der POLYTEC Holding AG hat heute auf Grundlage der aktuellen Geschäftsentwicklung sowie der aktualisierten Planung für das vierte Quartal 2026 die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst.

Während für das Geschäftsjahr 2026 bislang eine EBIT-Marge von rund 3% erwartet wurde, geht das Management nunmehr von einer EBIT-Marge von 1% bis 2 % aus.

Ausschlaggebend für diese Anpassung sind insbesondere kurzfristige Umsatzanpassungen wesentlicher Kunden für das vierte Quartal. Des Weiteren wirken operative Belastungen aus den getätigten Portfolioanpassungen zeitlich begrenzt nach, was unter anderem auf die Schließung des Werkes Weierbach zurückzuführen ist.

Der Gesamtjahresumsatz wird am unteren Ende der Prognose bei rund EUR 560 Mio. erwartet.

(Ende)

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Aussender:      POLYTEC HOLDING AG 
           Polytec-Straße 1 
           4063 Hörsching 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Paul Rettenbacher 
Tel.:         +43 7221 701 292 
E-Mail:        paul.rettenbacher@polytec-group.com 
Website:       www.polytec-group.com 
ISIN(s):       AT0000A00XX9 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793274300857 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 07:45 ET (11:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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