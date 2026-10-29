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Dow Jones News
29.10.2026 14:45 Uhr
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PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Strategische Diversifikation gewinnt weiter an Bedeutung

DJ PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Strategische Diversifikation gewinnt weiter an Bedeutung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

POLYTEC HOLDING AG: Strategische Diversifikation gewinnt weiter an Bedeutung

Hörsching (pta000/29.10.2026/14:10 UTC+1)

+ Anpassung der Ergebnisprognose für 2026 aufgrund Umsatzanpassungen und Nachwirkungen aus Portfoliobereinigungen

+ Verbesserte Profitabilität im ersten Halbjahr

+ Ausbau des Non-Automotive-Geschäfts als Wachstumstreiber

. Die POLYTEC GROUP passt ihre Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2026 an. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der aktualisierten Planung für das vierte Quartal erwartet das Management eine EBIT-Marge zwischen 1% und 2% gegenüber der bisher prognostizierten Marge von rund 3 %. Der Gesamtjahresumsatz wird am unteren Ende der Prognose bei rund EUR 560 Mio. erwartet. Ausschlaggebend für diese Anpassung sind insbesondere kurzfristige Umsatzanpassungen wesentlicher Kunden für das vierte Quartal. Des Weiteren wirken operative Belastungen aus den getätigten Portfolioanpassungen zeitlich begrenzt nach, was insbesondere auf die Schließung des Werkes Weierbach zurückzuführen ist.

"Diese Entwicklung bestätigt uns einmal mehr den eingeschlagenen Weg, die Abhängigkeit von kurzfristigen Schwankungen und strukturellen Herausforderungen durch die gezielte Ausweitung in zusätzliche Geschäftsfelder weiter zu reduzieren." kommentiert Markus Huemer, CEO der POLYTEC GROUP die Prognoseanpassung.

. Operative Verbesserungen zeigen Wirkung

Die POLYTEC GROUP konnte im ersten Halbjahr 2026 ihre Profitabilität deutlich steigern - trotz eines um 19,6 % niedrigeren Konzernumsatzes. Das EBIT stieg um 47,7 % auf EUR 8,3 Mio., die EBIT-Marge erhöhte sich von 1,6 % auf 2,9 %. Die bisher positive Ergebnisentwicklung unterstreicht die Fortschritte bei der Optimierung der Produktions- und Kostenstrukturen. Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zur Anpassung des Produktionsnetzwerks und zur Effizienzsteigerung haben die operative Basis des Konzerns nachhaltig gestärkt.

Die aktuelle Prognoseanpassung zeigt jedoch auch, dass die Ertragsentwicklung weiterhin wesentlich von der Zusammensetzung der Abrufe und dem Produktmix beeinflusst wird.

. Non-Automotive als strategischer Wachstumstreiber

Vor diesem Hintergrund gewinnt die bereits eingeleitete Verbreiterung der Geschäftsfelder in Richtung Non-Automotive weiter an Bedeutung. Ziel der POLYTEC GROUP ist es, zusätzliche, vom Automotive-Markt unabhängige Umsatz- und Ertragspotenziale zu erschließen und damit die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen langfristig zu erhöhen.

Bei der Umsetzung dieser Strategie befindet sich POLYTEC auf einem guten Weg. Insbesondere im Bereich Smart Plastic Applications entwickelt sich eine vielversprechende Projektpipeline mit Anwendungen in der Mehrweg-, Bau- und Industrielogistik. Mehrere Projekte haben zuletzt wichtige Entwicklungsschritte erreicht und bewegen sich zunehmend in Richtung industrieller Umsetzung.

Die POLYTEC GROUP verfolgt das Ziel, den Umsatzanteil des Non-Automotive-Geschäfts innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre auf rund 30 % des Konzernumsatzes zu erhöhen.

Mit der Erschließung zusätzlicher Märkte und einer breiteren Kunden- und Produktbasis sollen künftig branchenspezifische Schwankungen besser abgefedert und die Voraussetzungen für eine stabilere Ertragsentwicklung geschaffen werden.

. Der Zwischenbericht für die ersten drei Quartale wird am 12. November 2026 veröffentlicht.

(Ende)

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Aussender:      POLYTEC HOLDING AG 
           Polytec-Straße 1 
           4063 Hörsching 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Paul Rettenbacher 
Tel.:         +43 7221 701 292 
E-Mail:        paul.rettenbacher@polytec-group.com 
Website:       www.polytec-group.com 
ISIN(s):       AT0000A00XX9 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1793279400863 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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