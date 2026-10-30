Ein humanoider Roboter besteht nicht nur aus Software. Das zeigt das Designpatent, das die chinesische Patentbehörde am 9. Oktober für das Design eines Roboters von BYD veröffentlicht hat. Zwei Arme, zwei Beine und bewegliche Finger brauchen Motoren, Akkus und Kabel, also jede Menge Metall. Gelingt dem Autobauer der Schritt in die Serie, könnte das den Bedarf an Metallen wie beispielsweise Kupfer und Lithium zusätzlich anschieben. Damit ist der chinesische Konzern nicht alleine, denn auch Tesla, Hyundai, Xiaomi und andere arbeiten daran. Diese Entwicklung spielt auch Rohstoffunternehmen in die Karten, von Minenkonzernen bis zu Royalty-Unternehmen mit breitem Portfolio. Wir sehen uns daher BYD, Globex Mining und Rio Tinto genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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