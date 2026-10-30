Santa Clara - Der Chipriese Intel hat auf einen Schlag mehr als ein Fünftel seines Werts verloren, weil die Geschäftsprognose des Konzerns die Börse schwer enttäuschte. Intel macht zu schaffen, dass wegen des explosiven Anstiegs der Speicherpreise weniger PCs verkauft werden. Hinzu kommen Lieferketten-Probleme bei Chips für Rechenzentren, bei denen es eine hohe Nachfrage gibt. Intel sagte für das laufende Vierteljahr einen Umsatz zwischen 15 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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