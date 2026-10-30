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Den Ausstoß von Methan zu reduzieren, rückt immer mehr in den Fokus der Politik. Das gilt dies- und jenseits des Atlantiks.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane.

Während die Europäische Union und internationale Gasförderer um Fristen für neue Importrichtlinien verhandeln, beschleunigen die Vereinigten Staaten die Sanierung stillgelegter Bohrlöcher. Mit enormen staatlichen Fördermitteln entsteht ein lukrativer Markt für spezialisierte Umweltdienstleister. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Zefiro Methane, das mit frischem Kapital und neuen Rahmenverträgen sein operatives Geschäft auf dem nordamerikanischen Kontinent rasant ausbaut.



Regulatorischer Druck und strategische Reaktionen im US-Gasmarkt

Zefiro Methane skaliert die physische Sanierung von Altlasten

Während internationale Gasförderer ihre Zertifizierungsprozesse optimieren, widmet sich Zefiro Methane der Beseitigung historischer Umweltaltlasten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verschließt über seine Tochtergesellschaft Plants & Goodwin verwaiste Öl- und Gasquellen in mittlerweile 15 US-Bundesstaaten. Wie groß der Markt ist, zeigt Pennsylvania: Das zuständige Department of Environmental Protection hat über 27.000 verwaiste Bohrlöcher dokumentiert, für deren Verschluss mehr als 2,1 Mrd. USD an Bundesmitteln bereitstehen. Am 21. Oktober feierte die Regierung von Pennsylvania die Stilllegung der 500. verwaisten Quelle unter der aktuellen Administration. Zefiro Methane baut seine Marktposition derweil durch gezielte Akquisitionen und den Einsatz eigenen Geräts aus. Wenige Tage nach dem Meilenstein in Pennsylvania meldete das Unternehmen drei weitere Rahmenverträge - seit dem Kauf der Viking-Ausrüstung im Mai sind es damit sieben, nach eigenen Angaben mit nahezu allen großen Gasförderern im Nordosten der USA. Dieser Schritt verbessert die operative Auslastung und stärkt das Geschäft abseits staatlicher Ausschreibungen.

Nach einem Tief Mitte Oktober hat sich die Aktie von Zefiro Methane zuletzt erholt.

Operatives Wachstum und frisches Kapital

Um weiter wachsen zu können, stärkte das Management zudem die Kapitalbasis: Am 23. Oktober 2026 schloss Zefiro Methane eine Privatplatzierung ab. Dabei sammelte das Unternehmen rund 5,0 Mio. CAD ein, die in das Betriebskapital und in mögliche Übernahmen fließen sollen. Rückhalt gibt ein Auftragsbestand aus staatlich finanzierten Sanierungsprojekten von rund 40 Mio. USD, der bis Juni 2029 reicht, ergänzt um Dienstleistungen für die Privatwirtschaft. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2026 stieg die Bruttomarge von 23,0% auf 29,2%, vor allem dank einer besseren Auslastung der eigenen Kapazitäten. Mit der zugekauften Viking-Ausrüstung will Zefiro zudem die Abhängigkeit von Subunternehmern und Mietgerät verringern.



Fazit: Analysten mit Optimismus

Der Nachweis geringer Methanverluste dürfte sich zunehmend zur Eintrittskarte für amerikanisches Erdgas auf dem europäischen Markt entwickeln, während das Verschließen verwaister Bohrlöcher in Nordamerika zu einem lukrativen Infrastrukturgeschäft wird. Zefiro Methane profitiert direkt von diesem Trend und den staatlichen Fördermitteln zur Emissionsminderung. Die Analysten der GBC AG sehen in dem dynamischen Wachstumsmarkt und der integrierten Plattform des Unternehmens starke Argumente und bestätigen in ihrer Researchstudie vom 13. Oktober 2026 das Rating "Kaufen" mit einem Kursziel von 1,50 USD (2,15 CAD). Als weitere Kurstreiber nennt das Researchhaus die operative Trendwende, eine hohe Umsatzvisibilität durch mehrjährige Regierungsaufträge, die skalierbaren Kapazitätserweiterungen sowie die margenstarke Zusatzoption im Bereich der Carbon Credits.

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