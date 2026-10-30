NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 106,21 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hätten die Gewinnerwartungen im dritten Quartal solide übertroffen und schraubten entsprechend ihr Jahresziel hoch, schrieb Justin Smith am Freitag./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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