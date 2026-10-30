NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Gewinn habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Michael Leuchten am Freitag nach dem Quartalsbericht. Zudem habe der Pharmakonzern die Jahresziele erhöht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 03:07 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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