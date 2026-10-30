NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi bei einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser attestierte den Franzosen am Freitag sehr starke Quartalsergebnisse. Der aufgehellte Ausblick des Pharmakonzerns lasse dem Konsens noch etwas Luft nach oben./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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