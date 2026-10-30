Steigende Nachfrage bei Injektionslösungen treibt beim Pharmazulieferer aus NRW das Wachstum. Anleger reagieren erleichtert, Aktie steigt gegen einen schwachen Gesamtmarkt. Doch bei Ertragskraft sowie Free Cashflow bleiben Zweifel - ein starkes Schlussvierteljahr muss liefern.Nach drei schwächeren Handelstagen hat Gerresheimer am Freitag die Richtung gewechselt: Weil Pharmakunden mehr Spritzen und andere Systeme zur Medikamentengabe ordern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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