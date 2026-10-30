Die Amgen-Aktie kennt derzeit offenbar kaum Grenzen und hat ausgehend vom Monatstief allein im Oktober rund +20% an Wert gewonnen. Mit aktuell 473,28 US$ setzen die Anteilsscheine ihre beeindruckende Aufwärtsbewegung fort und steuern inzwischen auf die psychologisch wichtige Marke von 500 US$ zu. In meiner Analyse vom August hatte ich nach der erfolgreichen Etablierung oberhalb von 400 US$ weiteres Kurspotenzial bis 448,17 US$ favorisiert. Dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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