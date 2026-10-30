Le 30 octobre/October 2026Eat Well Investment Group Inc. (EWG) has announced a name and symbol change to Agrion International Ltd. (AGRI).Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on November 5, 2026.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on November 4, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________ Eat Well Investment Group Inc. (EWG) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Agrion International Ltd. (AGRI).Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 5 novembre 2026.Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 4 novembre 2026. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 5 NOV 2026Old Symbol/Vieux Symbole: EWGNew Symbol/Nouveau Symbole: AGRINew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 00856T 10 1New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 00856T 10 1 2Old/Vieux CUSIP & ISIN: 27786T109/CA27786T1093If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.