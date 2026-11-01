Kalifornien setzt auf Milliardenförderung für E-Lkw - Janus Electric gewinnt Folgeauftrag für Diesel-Umrüstungen

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Kalifornien will den elektrischen Güterverkehr mit erheblichen finanziellen Anreizen voranbringen. Im Mai kündigte der Bundesstaat für sein neues Lkw-Rabattprogramm mehr als eine Milliarde US-Dollar erwartete Finanzierung bis 2030 an. Für das erste Jahr waren 250 Millionen US-Dollar vorgesehen.

Hinter der Förderung steht eine wirtschaftliche Herausforderung: Flotten müssen elektrische Fahrzeuge finanzieren und deren Energieversorgung organisieren. Neben neuen Trucks können dabei auch geeignete Bestandsfahrzeuge eine Rolle spielen. Wie dieses zusätzliche Geschäft konkreter wird, zeigen drei Janus-Meldungen vom 26. bis 28. Oktober.

Ein kalifornischer Kunde bestellt erneut

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) meldete am 27. Oktober einen Folgeauftrag von King Fio Trucking über sechs weitere elektrische Lkw-Umrüstungen und sechs austauschbare Batteriesets. Der Bruttowert beträgt ungefähr 3,1 Millionen australische Dollar.

Damit verdoppelt King Fio seine Verpflichtung auf zwölf Fahrzeuge. Der Transportdienstleister bewegt Container im Umfeld der Häfen Los Angeles und Long Beach.

Für Janus ist die Erweiterung ein konkretes Nachfragesignal innerhalb einer bestehenden Kundenbeziehung. Der Auftrag bleibt an die Genehmigung einschlägiger kalifornischer Anreize gebunden. Die Umsetzung soll der lokale Partner Electric Vehicle Choice übernehmen.

Mehr Fahrzeuge mit derselben vorgesehenen Station

Besonders interessant ist die Infrastrukturplanung. Die zusätzlichen Trucks sollen die bereits im ursprünglichen Auftrag enthaltene Charge-&-Change-Station nutzen. Sie umfasst zwei Ladegeräte mit jeweils 250 Kilowatt Leistung.

Für diese Erweiterung ist somit keine zusätzliche Station vorgesehen. Das macht einen wichtigen Bestandteil der Wachstumsstrategie greifbar: Eine zunächst eingerichtete Infrastruktur kann unter passenden Bedingungen weitere Kundenfahrzeuge unterstützen.

Janus erwartet mit der Auslieferung außerdem zusätzliche wiederkehrende Abonnementerlöse. Der wirtschaftliche Ansatz umfasst damit Fahrzeugumrüstung, Batterieversorgung und laufende Dienstleistungen.

Förderprogramme müssen getrennt betrachtet werden

Das im Mai angekündigte California Clean Fuel Reward richtet sich an qualifizierende neue batterieelektrische Nutzfahrzeuge. Daraus lässt sich keine Förderberechtigung für Janus-Umrüstungen ableiten.

Für die sechs zusätzlichen King-Fio-Trucks nennt Janus dagegen mehrere kalifornische und regionale Programme. Zusammen könnten sie laut Unternehmen bis zu 1,6 Millionen US-Dollar bereitstellen, abhängig von Berechtigung, verfügbaren Mitteln und Genehmigungen.

Der Unterschied ist wesentlich: Die Milliardenankündigung beschreibt das politische Investitionsumfeld. Die mögliche Unterstützung des konkreten Kundenauftrags muss anhand der jeweils einschlägigen Programme bestätigt werden.

Der Batteriepartner will selbst investieren

Am 28. Oktober folgte eine weitere Entwicklung: Electrovaya (ISIN: CA28617B6061) vereinbarte eine strategische Eigenkapitalinvestition von rund zwei Millionen australischen Dollar in Janus.

Der nordamerikanische Batteriehersteller ist bereits Lieferpartner. Die geplante Beteiligung soll zusätzliches Betriebskapital für die Expansion bereitstellen und vertieft die wirtschaftliche Verbindung beider Unternehmen.

Electrovaya unterhält Produktions- und Entwicklungsaktivitäten in Kanada und erweitert seine US-Fertigung in Jamestown, New York. Dort wird der Betriebsbeginn im Geschäftsjahr 2027 erwartet. Eine regionale Versorgung könnte Lieferwege verkürzen und bestimmte Importbelastungen reduzieren.

Die Beteiligung unterliegt Abschlussbedingungen. Hinzu kommen dreijährige Warrants, deren mögliche Ausübung weitere Janus-Aktien schaffen würde.

Batterielieferungen beginnen, Auftragsbestand wächst

Janus hat erste Kaufaufträge über rund 37,5 Millionen australische Dollar für Electrovaya-Batteriesysteme erteilt. Erste Lieferungen haben nach Unternehmensangaben begonnen.

Das ist Beschaffungsvolumen von Janus, kein zusätzlicher Kundenumsatz. Die Kaufaufträge werden erst mit bestätigten Lieferplänen verbindlich.

Die Systeme sollen die nordamerikanischen Fahrzeugeinsätze unterstützen. Nach dem King-Fio-Folgeauftrag beziffert Janus den dortigen Bestand auf 124 Trucks mit ungefähr 64,6 Millionen australischen Dollar Bruttovertragswert.

Texas eröffnet eine zusätzliche Perspektive

Bereits am 26. Oktober unterzeichnete Janus eine nicht bindende Absichtserklärung mit ConGlobal. Vorgesehen ist zunächst ein Pilot mit 20 Trucks am Standort Fort Worth in Texas.

ConGlobal könnte Umrüstung, Wartung und Batteriewechsel unterstützen sowie containerbasierte Ladeinfrastruktur nach Janus-Vorgaben fertigen. Bei erfolgreichem Pilot und verbindlichen Vereinbarungen soll eine Erweiterung innerhalb des Netzes von 31 US-Standorten geprüft werden.

Diese 20 Fahrzeuge sind kein bestätigter Zusatzauftrag zum bestehenden Bestand. Die Vereinbarung eröffnet vielmehr eine mögliche Infrastruktur- und Serviceplattform außerhalb Kaliforniens.

Fazit

Kaliforniens Förderpolitik schafft ein bedeutendes Umfeld für elektrische Nutzfahrzeuge. Für Janus wird daraus durch den King-Fio-Folgeauftrag eine konkrete kommerzielle Geschichte: Ein bestehender Kunde erweitert seine Verpflichtung und plant, die zusätzliche Flotte mit bereits vorgesehener Infrastruktur zu versorgen.

Die geplante Electrovaya-Beteiligung und beginnende Batterielieferungen unterstützen parallel die industrielle Umsetzung. ConGlobal eröffnet eine weitere Perspektive, vorhandene Werkstätten und technische Teams für eine mögliche Expansion zu nutzen.

Damit gewinnt das Modell aus Bestandsfahrzeugen, elektrischem Antrieb und Batteriewechsel an Substanz. Die entscheidenden Aufgaben bleiben Förderfreigaben, bestätigte Lieferpläne, verlässliche Umrüstungen und die Finanzierung des Wachstums. Die staatliche Milliardenförderung ist dabei keine zugesagte Janus-Finanzierung. Auch der Texas-Pilot benötigt verbindliche Folgeschritte. Für Anleger zählt nun, wie Janus diese Entwicklungen in eingesetzte Kundenfahrzeuge und wiederkehrendes Geschäft übersetzt. Die jüngsten Meldungen zeigen mehrere konkrete Ansatzpunkte, um den nordamerikanischen Ausbau voranzubringen.

Quellen

https://www.gov.ca.gov/2026/05/13/governor-newsom-announces-californias-new-1-billion-rebate-program-for-electric-trucks-as-trump-cedes-global-clean-vehicle-market-to-china/

https://januselectric.com/investors/

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