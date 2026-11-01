Wyoming gegen Athabasca: Uranium Energy und Premier American Uranium setzen auf US-Projekte - was Blast Resources geologisch unterscheidet

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Neue DISA-Beteiligung, 50 Bohrungen im Powder River Basin und ein ganz anderer Lagerstättentyp im Athabasca-Becken: Ein Vergleich der Uran-Ansätze diesseits und jenseits der Grenze.

Uranprojekte sind nicht gleich Uranprojekte. In Wyoming treibt Premier American Uranium (WKN: A3ET9P | ISIN: CA74048R1091) das Kaycee-Projekt mit 50 Bohrungen voran und vereinbarte am 15. September eine bedingte Transaktion mit DISA Uranium; Uranium Energy Corp (WKN: A0JDRR | ISIN: US9168961038) betreibt Projekte in Wyoming und Texas. Im Athabasca-Becken in Saskatchewan gelten andere geologische Regeln. Ein Vergleich zeigt, warum sich Explorationsrisiko, Kapitalbedarf und Zeitpläne der beiden Ansätze unterscheiden.

Wyoming: Sandsteinlagerstätten und In-situ-Gewinnung

In Wyoming ist Uran in Sandstein gebunden und lässt sich bei geeigneten Lagerstätten mit der In-situ-Recovery gewinnen, bei der eine Lösung durch Bohrlöcher durch den Erzkörper geleitet wird. Uranium Energy beschreibt in seinem Jahresbericht ISR-Minen sowie ein Programm zum Kauf physischen Urans: Zum 31. Juli 2026 hielt das Unternehmen 1.256.000 Pfund gekauftes Uran. Premier American Uranium bohrte seit Anfang Mai im Kaycee-Projekt im Powder River Basin 50 Spülbohrungen über 41.960 Fuß; ein 100.000-Fuß-Programm war am 14. Mai angekündigt worden. Für Kaycee ist nach denselben Angaben keine Mineralressource ausgewiesen; die Gehalte beruhen auf Gamma-Äquivalenten, die von chemischen Analysen abweichen können.

Die DISA-Transaktion: Kapital bleibt bedingt

Am 15. September gab Premier American Uranium eine Vereinbarung mit DISA Uranium bekannt: Das Unternehmen verkauft vier Projekte in Colorado gegen DISA-Wertpapiere; zusätzlich will DISA über Subscription Receipts 5 Millionen US-Dollar in Premier American Uranium investieren, die bis zum Eintritt der Abschlussbedingungen in Treuhand bleiben. DISA würde danach rund 8,7 Prozent der Aktien halten. DISA Uranium mit Sitz in Casper, Wyoming gewinnt nach eigenen Angaben Uran und Vanadium aus aufgegebenen Minenhalden und hat eine Privatplatzierung über 105 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Börsenwert und Anlegerinteresse liegen weit auseinander: Premier American Uranium kommt auf rund 35 Millionen Euro, Uranium Energy auf rund 4,5 Milliarden Euro.

Athabasca: Tiefe, hohe Gehalte, Entdeckungsrisiko

Das Athabasca-Becken gilt als Region sehr hoher Urangehalte. Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085; CSE: BLST) hält am südwestlichen Rand drei Claim-Gruppen, die zusammen das Wales Lake Uranium Project bilden. Laut Unternehmen liegt das Projekt im Patterson-Lake-Korridor, der zwei bedeutende Lagerstätten beherbergt; für die Lagerstätte Triple R nennt Blast 2,2 Millionen Tonnen mit 1,58 Prozent U3O8. Das Projekt liegt demnach rund 30 Kilometer südlich der Funde Arrow und Triple R und grenzt im Osten an das Typhoon-Projekt. Die Ziele leitet das Unternehmen aus magnetischen Lineamenten und regionalen Uran-Thorium-Anomalien ab: Fünf Ziele sind für weitere Untersuchungen ausgewählt, am 16. Juli meldete Blast eine starke Uran-/Thorium-Anomalie auf den Britts-Lake-Claims. Zuletzt holte das Unternehmen mit Andy Yackulic einen früheren Explorationsvizepräsidenten eines der größten Uran-Explorationsportfolios im Athabasca-Becken in den Verwaltungsrat.

Einordnung

Der Vergleich zeigt zwei Wege, Uran zu suchen: flach und über Bohrlochfelder in den USA, tief und mit hohem Entdeckungsrisiko im Athabasca-Becken. Uranium Energy ist ein Unternehmen mit Betrieb, Bilanz und Uranbestand; Premier American Uranium und Blast Resources sind Explorer.

Quellen

https://stocktwits.com/news-articles/markets/equity/ibrx-stock-jim-cramer-immunitybio-very-good-spec-biotech-takeover-wave/cZUI6h8RBzA

https://www.biocentury.com/article/660132

https://www.iqvia.com/en-gb/locations/emea/blogs/2026/07/biopharma-ma-mid-year-2026-update

https://forbion.com/media/mhkla1sk/biotech-ma-hits-106-billion-on-track-for-best-year-since-pre-covid.pdf

https://investors.abbvie.com/static-files/42636785-de7c-416f-85e0-3e0963325cfd

https://www.nasdaq.com/articles/abbvie-completes-109-bln-acquisition-apogee-therapeutics

https://pulse2.com/abbvie-completes-10-9-billion-acquisition-of-apogee-therapeutics/

https://www.nasdaq.com/articles/eli-lilly-acquire-merida-biosciences-2875-bln-deal

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001396814/000110465926114571/tm2627240d2_ex99-1.htm

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/08/31/3353218/0/en/nurexone-biologic-inc-announces-second-quarter-2026-financial-results.html

https://www.biopharminternational.com/view/nurexone-made-scientific-us-gmp-exosome-manufacturing

https://www.barchart.com/story/news/3958871/nurexone-announces-closing-of-c1-066-078-private-placement

https://www.nasdaq.com/articles/nurexone-biologic-advances-exopten-program-cns-injuries

https://www.clinicaltrialvanguard.com/?p=15919

https://www.newsfilecorp.com/release/263874

https://www.newsfilecorp.com/release/275672

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05965700

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