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WKN: A3CSML | ISIN: US3696043013 | Ticker-Symbol: GCP
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30.10.26 | 21:46
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
2G ENERGY
2G ENERGY AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
2G ENERGY AG45,560-6,10 %
COMFORT SYSTEMS USA INC1.094,00-0,55 %
GE AEROSPACE269,50-0,26 %
QUANTA SERVICES INC558,80+0,32 %
ROCKET LAB CORPORATION49,300+0,41 %
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