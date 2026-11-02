Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie war am Freitag an einem ansonsten sehr schwachen Handelstag mit einem Kurssprung von +13% klarer Spitzenreiter im Nasdaq 100-Index. Was trieb den Kurs des US-Pharmakonzerns auf ein neues 12-Monatshoch und können Anleger noch mit weiteren Kurssteigerungen rechnen? Bärenstarke Zahlen Auslöser des kräftigen Kursschubs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie zum Ende der vergangenen Handelswoche war die Vorlage der Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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