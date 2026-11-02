Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NSJ Antimony Corp. Moderne Streitkräfte brauchen Munition, Rechenzentren eine leistungsfähige Stromversorgung. Branchenübergreifend nimmt die Bedeutung verlässlicher industrieller Lieferketten zu. Damit rücken Unternehmen ins Blickfeld, die kritische Rohstoffe erschließen oder wichtige Produktionskapazitäten aufbauen. Mit frischem Kapital ausgestattet, bringt NSJ Antimony in Kanada sein Antimony Projekt voran. Das kritische Metall ist unter anderem für Flammschutzmittel, die Rüstungsindustrie, Munition, Elektronik und bestimmte Energiespeicher unverzichtbar. Beim Verteidigungsriesen Rheinmetall stehen wichtige News mit Quartalszahlen und einer aktualisierten Mittelfristprognose in diesem Monat an. Der Halbleiterhersteller investiert massiv in Kapazitäten für die Stromversorgung der KI-Ära. Welche Aktie hat die Nase vorn?
Enthaltene Werte: CA6293911039,DE0007030009,DE0006231004Den vollständigen Artikel lesen ...
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