Die Almonty-Industries-Aktie bleibt unter Druck: Nach einem Tagesverlust von -6,45%, am vergangenen Freitag, notiert der Rohstofftitel bei 8,70 US$ und damit unmittelbar an einer wichtigen Unterstützung. Während der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt ist, liefern RSI und MACD erste Erholungssignale. Chartanalyse zur Almonty-Industries-Aktie Der Kurs der Almonty-Industries-Aktie bewegt sich weiterhin in einem fallenden Trendkanal. Die frühere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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