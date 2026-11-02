Das war eine Abverkaufswoche an der NASDAQ! Ganze 5 % verlor der Technologie-Index von seinem erneuten Versuch die 30.000 Punkte-Marke zu überschreiten. Die zuvor exzellent gelaufenen Chip-Titel gerieten ordentlich unter Druck, dann auch noch die verhaltenen Zahlen von Alphabet, Microsoft und zuletzt Intel. Satte zweistellige Verluste waren die Folge, schon lange gab es nicht mehr so viel Unsicherheit in diesem Boom-Sektor. Ganz anders läuft es im BioTech-Bereich: Der zugrundeliegende NASDAQ Biotech-Index verfehlte mit 7.319 Punkten nur haarscharf sein Allzeithoch bei 7.458 Punkten. Zugpferde wie Bayer und Eli Lilly brachten frischen Wind in den Sektor, der nun zum Jahresende eine satte Outperformance gegenüber anderen Branchen zeigen könnte. Wir nehmen einige Protagonisten unter die Lupe.Den vollständigen Artikel lesen ...
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