24,4 Milliarden Dollar Quartalsumsatz: Warum Eli Lilly jetzt auch auf Psychedelika setzt

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Der US-Pharmakonzern Eli Lilly meldet einen Umsatzsprung von 39 Prozent und hebt seine Jahresprognose an. Doch während die Blockbuster Mounjaro und Zepbound das Wachstum antreiben, investiert das Unternehmen auch in ein völlig anderes Geschäftsfeld: neuartige Medikamente gegen schwere Depressionen. Die Übernahme des Psychedelika-Spezialisten AtaiBeckley für bis zu 3,8 Milliarden US-Dollar zeigt, welche Bedeutung die Behandlung psychischer Erkrankungen künftig für die Pharmaindustrie gewinnen könnte. Für spezialisierte Anbieter wie das australische Unternehmen Emyria eröffnet diese Entwicklung interessante Perspektiven.

24,4 Milliarden Dollar Umsatz - und ein neuer Schwerpunkt

Eli Lilly (ISIN: US5324571083) gehört zu den großen Gewinnern des weltweiten Booms bei Diabetes- und Adipositasmedikamenten. Am 29. Oktober meldete der US-Konzern für das dritte Quartal 2026 einen Umsatz von 24,4 Milliarden Dollar, gegenüber 17,6 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das entspricht einem Wachstum von 39 Prozent. Gleichzeitig erhöhte Lilly seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 91 bis 92 Milliarden Dollar.

Die Nachfrage nach Mounjaro und Zepbound bleibt ein wesentlicher Wachstumstreiber. Doch Lilly nutzt seine wirtschaftliche Stärke auch, um neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Besonders interessant ist dabei die Neurologie und Psychiatrie. Im September schloss der Konzern die Übernahme des Biotechnologieunternehmens AtaiBeckley ab. Der Kaufpreis umfasst rund 2,8 Milliarden Dollar sofortige Gegenleistung sowie mögliche zusätzliche Zahlungen von bis zu einer Milliarde Dollar bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine.

Damit setzt einer der weltweit größten Pharmakonzerne auf einen Bereich, der noch vor wenigen Jahren vor allem mit kleinen Biotechnologieunternehmen und experimenteller Forschung verbunden war.

Neue Depressionstherapien: Zwei Stunden Behandlung mit langfristiger Wirkung?

Im Mittelpunkt der Übernahme steht BPL-003, ein experimenteller Wirkstoff zur Behandlung therapieresistenter Depressionen.

Der Wirkstoff basiert auf einer synthetischen Form von 5-MeO-DMT und wird über die Nase verabreicht.

In einer Phase-2b-Studie zeigte BPL-003 nach Angaben von Lilly eine schnelle und anhaltende Verringerung depressiver Symptome. Die durchschnittliche Dauer des Klinikbesuchs lag bei etwa zwei Stunden; positive Behandlungseffekte hielten bei einigen Patienten über Monate an.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Wirkstoff den Status einer Breakthrough Therapy verliehen. Aktivitäten für die Phase-3-Entwicklung wurden bereits eingeleitet.

Eine Zulassung steht allerdings noch aus. Die bisherigen Ergebnisse müssen in weiteren Studien bestätigt werden.

Für die Pharmaindustrie ist der Ansatz dennoch interessant: Statt einer ausschließlich auf täglicher Medikamenteneinnahme beruhenden Behandlung könnten künftig auch zeitlich begrenzte, medizinisch überwachte Therapieeinheiten eine größere Rolle spielen.

Doch daraus ergibt sich eine entscheidende Frage: Wer verfügt über die spezialisierten Einrichtungen und medizinischen Fachkräfte, um solche Behandlungen durchzuführen?

Emyria: Bereits heute Erfahrung mit regulierten Behandlungen

Während Eli Lilly neue Wirkstoffe entwickelt, hat das australische Unternehmen Emyria Limited (ISIN: AU0000073645) bereits praktische Erfahrung mit der Durchführung psychedelisch unterstützter Therapien gesammelt.

Über sein Empax-Netzwerk betreibt Emyria spezialisierte Einrichtungen für innovative psychiatrische Behandlungen innerhalb des australischen regulatorischen Rahmens.

Mit der Eröffnung einer Klinik in Sydney im September 2026 ist das Unternehmen inzwischen in vier australischen Bundesstaaten vertreten: Western Australia, Queensland, Victoria und New South Wales.

Die Behandlungskapazität wurde auf 18 Plätze erhöht. Damit sind nach Unternehmensangaben bis zu 90 Dosierungssitzungen pro Woche möglich.

Auch wirtschaftlich macht Emyria Fortschritte. Im Septemberquartal 2026 erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 1,42 Millionen australischen Dollar. Im Vorjahresquartal waren es 470.000 Dollar gewesen - ein Wachstum von rund 202 Prozent.

Die Kombination aus Klinikbetrieb, geschulten Therapeuten, psychiatrischer Betreuung und systematischer Erfassung von Behandlungsergebnissen bildet die Grundlage des Geschäftsmodells.

Warum die USA für Emyria interessant werden

Parallel zum Ausbau des australischen Kliniknetzwerks verfolgt Emyria internationale Möglichkeiten.

Am 14. September 2026 präsentierte Executive Chairman Greg Hutchinson die praktischen Erfahrungen des Unternehmens bei einer öffentlichen Anhörung der FDA zur möglichen künftigen Anwendung psychedelischer Medikamente.

Im Mittelpunkt standen Patientensicherheit, Ausbildung medizinischer Fachkräfte, Zugang zu Behandlungen und standardisierte klinische Daten.

Kurz darauf ernannte Emyria den ehemaligen US-Minister für Veteranenangelegenheiten, Dr. David Shulkin, zum strategischen Berater.

Shulkin soll das Unternehmen bei der Prüfung möglicher Partnerschaften und kommerzieller Aktivitäten im amerikanischen Gesundheitswesen unterstützen.

Ein weiterer Fortschritt betrifft die Behandlung von Veteranen in Australien. Emyria erhielt erste Genehmigungen im Rahmen des Department of Veterans' Affairs. Mehr als 40 entsprechende Patientenüberweisungen befanden sich zuletzt in der Pipeline.

Zudem führt Emyria nach eigenen Angaben fortgeschrittene Gespräche mit einem weiteren internationalen pharmazeutischen Partner für sein Empax Global Partnership Program.

Fazit

Die jüngsten Quartalszahlen von Eli Lilly zeigen die enorme wirtschaftliche Stärke des Pharmakonzerns. Besonders bemerkenswert ist jedoch, dass das Unternehmen parallel zu seinen erfolgreichen Diabetes- und Adipositasmedikamenten Milliarden in die Entwicklung neuer psychiatrischer Therapien investiert.

Damit erhält ein bislang vergleichsweise kleiner Bereich der Arzneimittelforschung zusätzliche finanzielle und wissenschaftliche Aufmerksamkeit.

Für Emyria könnte diese Entwicklung langfristig relevant werden. Das Unternehmen verfolgt einen anderen Ansatz als die großen Arzneimittelentwickler: Es baut spezialisierte Behandlungsstrukturen auf und sammelt bereits Erfahrungen mit Patienten innerhalb eines regulierten Gesundheitssystems.

Das deutliche Umsatzwachstum, die Expansion auf vier australische Bundesstaaten und die zunehmende internationale Vernetzung zeigen die operative Entwicklung des Unternehmens.

Entscheidend werden nun die weitere Auslastung der Kliniken, zusätzliche Erstattungsvereinbarungen und der Abschluss neuer Partnerschaften sein. Auch die regulatorische Entwicklung psychedelischer Medikamente bleibt ein wichtiger Faktor.

Während Eli Lilly Milliarden in die Medikamente von morgen investiert, arbeitet Emyria bereits an einer anderen entscheidenden Voraussetzung: der medizinischen Infrastruktur, die innovative Therapien für Patienten zugänglich machen kann.

Quellen:

Eli Lilly and Company, "Lilly reports third-quarter 2026 financial results, raises full-year guidance and highlights regulatory progress across the portfolio", 29. Oktober 2026.

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-reports-third-quarter-2026-financial-results-raises-full

Eli Lilly and Company, "Lilly completes acquisition of AtaiBeckley to advance therapies for treatment-resistant depression and other mental health conditions", 11. September 2026.

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-completes-acquisition-ataibeckley-advance-therapies

Eli Lilly and Company, "Lilly to acquire AtaiBeckley to advance therapies for treatment-resistant depression and other mental health conditions", 16. Juli 2026.

https://lilly.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/lilly-acquire-ataibeckley-advance-therapies-treatment-resistant

Emyria Limited, "September 2026 Quarterly Activities Report and Appendix 4C", 29. Oktober 2026.

https://emyria.com/announcements/QbR2WD-september-2026-quarterly-activities-report-and-appendix-4c

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