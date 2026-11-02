Jetzt schnell sein...: Lassen Sie sich ihren Besuch auf der Rohstoffmesse München versilbern!

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Sich informieren und mit echtem Silber beschenken lassen! Das gibt es bisher nur im Rahmen der Rohstoffmesse München 2026!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 ist es so weit und die Rohstoffmesse München öffnet ihre Tore in der Motorworld. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier besonders interessante Goldgesellschaften.

Rohstoffe sind die Grundlage für Industrie, Infrastruktur und technologischen Fortschritt. Dabei reicht das Spektrum weit über Gold und Silber hinaus: Kupfer wird für Stromnetze und Elektrifizierung benötigt, Nickel und Kobalt spielen bei verschiedenen industriellen Anwendungen eine Rolle, und neue Lagerstätten können zusätzliche Versorgungsquellen erschließen. Für Anleger kommt es deshalb nicht nur auf die Entwicklung einzelner Rohstoffpreise an. Entscheidend sind auch die Qualität der Projekte, vielversprechende Bohrergebnisse, Genehmigungen und die Erfahrung des Managements. Auf der Rohstoffmesse München lassen sich diese Perspektiven direkt mit den Verantwortlichen diskutieren.

Rohstoffunternehmen, die zum Gespräch einladen…

North Arrow Minerals - Neue Goldentdeckungen in Botswana

North Arrow Minerals konzentriert sich inzwischen auf die Goldexploration im Kraaipan-Grünsteingürtel in Botswana. Das Gebiet liegt teilweise unter dem Sand der Kalahari und wurde bislang vergleichsweise wenig erkundet. Im laufenden Bohrprogramm meldete die Gesellschaft unter anderem 27 Meter mit 1,11 Gramm Gold je Tonne beim Ziel AE, darunter 12 Meter mit 1,71 Gramm. Zudem wurde die Streichlänge des Zielgebiets AE auf rund einen Kilometer erweitert. Die weiteren Bohrungen sollen zeigen, ob aus mehreren Goldanomalien größere zusammenhängende mineralisierte Zonen entstehen können. Ein spannender Ansatz für ein persönliches Gespräch mit dem Management.

Storm Exploration - Gold, Kupfer und Zink im Blick

Storm Exploration untersucht auf seinem Gold-Standard-Projekt im kanadischen Ontario ein weitläufiges Gebiet mit Edel- und Basismetallpotenzial. Im September 2026 meldete das Unternehmen ein neues vulkanogenes Massivsulfid-System (VMS): In fünf Bohrlöchern über zusammen 1.000 Meter wurde Sulfidmineralisierung beobachtet, darunter die kupfer- und zinkhaltigen Minerale Chalkopyrit und Sphalerit. Das untersuchte System erstreckt sich bislang über einen Teil einer insgesamt rund sieben Kilometer langen Zielzone. Wie aussagekräftig die Laboranalysen ausfallen und welche Bohrziele als Nächstes folgen, dürfte für Investoren besonders interessant sein.

Prospect Resources - Kupfer und Kobalt in Sambia

Prospect Resources entwickelt das Mumbezhi-Projekt im nordwestlichen Sambia, einer etablierten Kupferregion. Die im Mai 2026 veröffentlichte Ressourcenschätzung umfasst insgesamt rund 208 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,42 Prozent Kupfer; hinzu kommen Kobalt- und Goldanteile. Neben den bekannten Lagerstätten Nyungu Central und Kabikupa rückte durch neue Bohrungen auch West Mwombezhi stärker in den Fokus. Weitere Explorationsarbeiten sollen das Potenzial des Projektgebiets präzisieren. Wie das Management die nächsten technischen Untersuchungen und Entwicklungsmeilensteine plant, lässt sich auf der Messe aus erster Hand erfahren.

GT Resources - Vielfältige Metalle auf zwei Kontinenten

GT Resources verfügt über Projekte mit Kupfer, Nickel, Palladium, Platin und Gold in Kanada und Finnland. Im finnischen Läntinen-Koillismaa-Projekt arbeitet das Unternehmen an der genaueren Charakterisierung einer bestehenden Metallressource. In Kanadas Yukon stehen unter anderem das Kupfer-Nickel-Projekt Canalask mit einer zehnjährigen Explorationsgenehmigung und das Gold-Kupfer-Projekt CD im Blickpunkt. Dort wurden 2026 neue geophysikalische Anomalien und auffällige Goldwerte gemeldet. Die Mischung aus Edelmetallen und Industriemetallen bietet mehrere mögliche Entwicklungspfade - über deren Prioritäten das Management auf der Rohstoffmesse informieren kann.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Goldgesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Der Eintritt zur Rohstoffmesse ist kostenlos, die verfügbaren Gesprächstermine jedoch begrenzt. Zögern Sie am besten nicht und melden Sie sich an, vor allem für die Meetings.

Kostenlose Eintrittskarten: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Management-Meetings buchen:

https://app.simple-conference.com/conferences/munich-mining-conference-2026/register/attendee

Viele Grüße vom Orga Team

der

Rohstoffmesse München 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte beachten.

Enthaltene Werte: AU000000PSC9,CA36254S1056,CA6572805092,CA86218J3038