The following instruments on XETRA do have their first trading 03.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.11.2026
Aktien
1 CA22122T1030 Cosigo Resources Ltd.
2 PLTLCMD00018 Best Fashion Media S.A.
3 US45781V3096 Innovative Industrial Properties Inc. PREF B
4 PLBIOMD00017 Orbiteo ASI S.A.
5 US63943R1086 Navient Holdings Inc.
6 VGG982181379 VCI Global Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 US594918DXXX Microsoft Corp.
2 US594918DXXX Microsoft Corp.
3 US594918DXXX Microsoft Corp.
4 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
8 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
9 USU0813WAXXX Bending Spoons S.p.A.
10 US125896CXXX CMS Energy Corp.
11 XS3556886XXX Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.
12 US594918DXXX Microsoft Corp.
13 US74464AAXXX Public Storage Operating Company
14 US78017DBXXX Royal Bank of Canada
15 US78017DBXXX Royal Bank of Canada
16 US91282CRXXX United States of America
17 US594918DXXX Microsoft Corp.
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 US594918DXXX Microsoft Corp.
20 US594918DXXX Microsoft Corp.
21 US594918CXXX Microsoft Corp.
22 IE0006N52XXX LAIQON - US Equity AI Optimized Active UCITS ETF
23 SE0030936XXX Virtune AI Crypto Index ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.11.2026
Aktien
1 CA22122T1030 Cosigo Resources Ltd.
2 PLTLCMD00018 Best Fashion Media S.A.
3 US45781V3096 Innovative Industrial Properties Inc. PREF B
4 PLBIOMD00017 Orbiteo ASI S.A.
5 US63943R1086 Navient Holdings Inc.
6 VGG982181379 VCI Global Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 US594918DXXX Microsoft Corp.
2 US594918DXXX Microsoft Corp.
3 US594918DXXX Microsoft Corp.
4 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
7 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
8 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
9 USU0813WAXXX Bending Spoons S.p.A.
10 US125896CXXX CMS Energy Corp.
11 XS3556886XXX Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.
12 US594918DXXX Microsoft Corp.
13 US74464AAXXX Public Storage Operating Company
14 US78017DBXXX Royal Bank of Canada
15 US78017DBXXX Royal Bank of Canada
16 US91282CRXXX United States of America
17 US594918DXXX Microsoft Corp.
18 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 US594918DXXX Microsoft Corp.
20 US594918DXXX Microsoft Corp.
21 US594918CXXX Microsoft Corp.
22 IE0006N52XXX LAIQON - US Equity AI Optimized Active UCITS ETF
23 SE0030936XXX Virtune AI Crypto Index ETP
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