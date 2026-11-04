Newmont verdient 2,5 Milliarden Dollar - Yugo Metals meldet neue Bohraktivitäten und 4,7 Millionen Dollar in der Kasse

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Der weltgrößte Goldproduzent Newmont (ISIN: US6516391066) hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen eindrucksvoll gezeigt, welche Gewinne etablierte Bergbaukonzerne derzeit erzielen können. Für das dritte Quartal 2026 meldete das US-Unternehmen einen Nettogewinn von rund 2,5 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,9 Milliarden US-Dollar. Während Newmont bereits von der laufenden Goldproduktion profitiert, arbeiten kleinere Explorationsgesellschaften daran, neue mineralisierte Zonen zu untersuchen und mögliche künftige Rohstoffvorkommen zu erschließen. Dazu gehört Yugo Metals (ISIN: AU0000404998), das am 29. Oktober seinen Quartalsbericht für die drei Monate bis Ende September veröffentlichte. Das australische Unternehmen berichtet darin über Bohraktivitäten bei seinen Projekten in Bosnien-Herzegowina und weist zum Quartalsende einen Kassenbestand von rund 4,7 Millionen australischen Dollar aus. Damit stehen bei Yugo neben den geologischen Ergebnissen zunehmend auch die Finanzierung und Priorisierung der nächsten Explorationsschritte im Mittelpunkt.

Newmont erzielt 2,5 Milliarden Dollar Quartalsgewinn

Die am 22. Oktober veröffentlichten Geschäftszahlen verdeutlichen die finanzielle Größenordnung des internationalen Goldbergbaus. Newmont erwirtschaftete im dritten Quartal einen ausgewiesenen Nettogewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar. Der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn erreichte 2,3 Milliarden US-Dollar, während das bereinigte EBITDA bei 4,0 Milliarden US-Dollar lag. Besonders bemerkenswert ist der freie Cashflow von 1,9 Milliarden US-Dollar, der dem Unternehmen nach operativen Ausgaben und Investitionen zur Verfügung stand. Im Berichtszeitraum produzierte Newmont rund 1,3 Millionen zurechenbare Unzen Gold und bestätigte sein Produktionsziel von etwa 5,3 Millionen Unzen für das Gesamtjahr 2026. Gleichzeitig verfügte der Konzern Ende September über liquide Mittel von 8,8 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen zeigen, welche finanziellen Möglichkeiten ein etablierter Produzent mit einem umfangreichen Minenportfolio besitzt. Sie lassen sich allerdings nicht unmittelbar auf Explorationsgesellschaften übertragen, die noch keine eigenen Rohstofferlöse erzielen.

Milliarden für Aktionäre und neue Bergbauprojekte

Newmont nutzt seine Mittel sowohl für die Weiterentwicklung bestehender Bergbauaktivitäten als auch für Ausschüttungen an Aktionäre. Seit der vorherigen Quartalsberichterstattung führte der Konzern nach eigenen Angaben rund 1,9 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an seine Anteilseigner zurück. Für das dritte Quartal wurde zudem eine Dividende von 0,26 US-Dollar je Aktie beschlossen. Parallel plant Newmont für das Gesamtjahr 2026 Investitionen von rund 1,95 Milliarden US-Dollar in die Erhaltung seiner bestehenden Anlagen sowie weitere 1,4 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsprojekte. Zu den wichtigen Vorhaben gehört die geplante untertägige Erweiterung der Red-Chris-Mine in Kanada. Eine endgültige Investitionsentscheidung wird dort für Anfang 2027 angestrebt. Die unterschiedlichen Kapitalverwendungen verdeutlichen, dass selbst große Goldproduzenten ihre bestehenden Betriebe kontinuierlich weiterentwickeln und langfristige Produktionsmöglichkeiten vorbereiten müssen. Für kleinere Explorer ist der Weg zu einem vergleichbaren Entwicklungsstand allerdings mit erheblichen geologischen, technischen und finanziellen Risiken verbunden.

Yugo legt neuen Quartalsbericht vor

Während Newmont bereits Gewinne aus laufenden Bergbaubetrieben erzielt, konzentriert sich Yugo auf die Erkundung seiner Projektgebiete in Bosnien-Herzegowina. Der am 29. Oktober veröffentlichte Quartalsbericht fasst die Explorationsaktivitäten bis zum 30. September zusammen. Ein Schwerpunkt war die Goldentdeckung Erak innerhalb des Golden-Hills-Projekts. Dort hatte das Unternehmen während seiner ersten Diamantkernbohrkampagne neun Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.057 Metern niedergebracht. Das auffälligste Ergebnis stammt aus Bohrloch ERDD006, das ab 51,8 Metern Tiefe einen Abschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne lieferte. Darin enthalten waren drei Meter mit 14,5 Gramm Gold je Tonne, einschließlich eines Meters mit 42,5 Gramm. Diese Ergebnisse wurden bereits im August veröffentlicht und im neuen Quartalsbericht erneut zusammengefasst. Sie sind deshalb keine neue Goldentdeckung vom Oktober. Die Daten liefern eine Grundlage für weitere Untersuchungen, reichen jedoch noch nicht aus, um eine Mineralressource oder die Wirtschaftlichkeit eines möglichen Bergbaubetriebs nachzuweisen.

Monte: Bohrprogramm untersucht weitere mineralisierte Strukturen

Neben Golden Hills rückte im Berichtsquartal auch das Monte-Projekt in den Mittelpunkt. Yugo berichtete über den Beginn eines ersten Diamantbohrprogramms im August 2026, das die Prospektionsgebiete Majdan und Pisonica untersucht. Vorgesehen waren zunächst vier Bohrlöcher mit einer geplanten Gesamtlänge von rund 600 Metern. Im Fokus stehen mineralisierte Strukturen, die bereits durch geologische Untersuchungen und Oberflächenproben identifiziert wurden. Bei Monte verfolgt das Unternehmen insbesondere Gold-, Silber- und Blei-Ziele. Die Bohrungen sollen zusätzliche Informationen darüber liefern, wie sich die bekannten mineralisierten Bereiche in der Tiefe fortsetzen. Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen begonnenen Arbeiten und bestätigten Bohrergebnissen: Der Quartalsbericht dokumentiert die Aufnahme des Programms, liefert aber noch keinen Nachweis einer wirtschaftlich nutzbaren Lagerstätte bei Monte. Ob die ersten Bohrungen weitere aussagekräftige Mineralisierungsabschnitte erschließen, muss anhand der entsprechenden Untersuchungsergebnisse beurteilt werden.

4,7 Millionen australische Dollar zum Quartalsende

Neben den Explorationsaktivitäten enthält der neue Quartalsbericht eine wichtige finanzielle Kennzahl. Zum 30. September 2026 verfügte Yugo über liquide Mittel von rund 4,714 Millionen australischen Dollar. Der Netto-Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Berichtsquartal auf rund 1,562 Millionen australische Dollar. Davon entfielen etwa 1,072 Millionen australische Dollar auf Exploration und Evaluierung. Auf Basis des zuletzt ausgewiesenen Mittelabflusses ergibt sich rechnerisch ein Finanzierungsspielraum von ungefähr drei Quartalen. Dieser Wert ist allerdings keine verbindliche Prognose zur tatsächlichen Reichweite der vorhandenen Mittel. Insbesondere zusätzliche Bohrprogramme, technische Untersuchungen und mögliche neue Projektmaßnahmen können den künftigen Kapitalbedarf verändern. Für ein Explorationsunternehmen ohne laufende Rohstoffproduktion ist die Entwicklung des Kassenbestands deshalb ebenso relevant wie die Qualität der geologischen Ergebnisse. Die weitere Finanzierung hängt davon ab, welche Arbeiten Yugo priorisiert und welche Mittel dafür benötigt werden.

Auch bei Petrovo werden weitere Arbeiten vorbereitet

Zusätzlich zu den Gold- und Polymetallprojekten verfolgt Yugo einen Nickel-Explorationsansatz innerhalb des St-Nicholas-Projekts. Nach dem Ende des Berichtsquartals meldete das Unternehmen am 6. Oktober eine sechsjährige Landzugangs- und Pachtvereinbarung für geplante Bohrstandorte im Petrovo-Gebiet. Die Vereinbarung umfasst drei Grundstücke mit insgesamt 18.227 Quadratmetern. Dort sollen unter anderem historische Nickelbohrungen überprüft werden. Besonders auffällig ist ein aus dem Jahr 1969 dokumentierter Abschnitt von 5,1 Metern mit durchschnittlich 6,6 Prozent Nickel ab einer Tiefe von 57,9 Metern. Diese Werte stammen aus historischen Untersuchungen und wurden bislang nicht durch moderne Bestätigungsbohrungen verifiziert. Yugo hatte entsprechende Arbeiten für das vierte Quartal 2026 angekündigt, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen. Petrovo stellt damit einen zusätzlichen Explorationsansatz dar, dessen weitere Entwicklung sowohl von neuen Untersuchungsergebnissen als auch von den verfügbaren finanziellen Mitteln abhängt.

Zwei Unternehmen in völlig unterschiedlichen Entwicklungsphasen

Der Vergleich zwischen Newmont und Yugo verdeutlicht, wie unterschiedlich die Voraussetzungen im Bergbausektor sein können. Newmont verfügt über bestehende Minen, laufende Rohstofferlöse und Milliardenbeträge für Investitionen und Aktionärsrückflüsse. Yugo befindet sich dagegen in einer frühen Phase der Exploration und muss zunächst nachweisen, ob seine mineralisierten Projektgebiete die Voraussetzungen für eine spätere wirtschaftliche Entwicklung erfüllen. Die Goldbohrergebnisse bei Erak, das begonnene Bohrprogramm bei Monte und die geplanten Bestätigungsarbeiten bei Petrovo liefern dafür unterschiedliche Ansatzpunkte. Aus Newmonts hohen Quartalsgewinnen lässt sich jedoch weder eine vergleichbare Ertragschance für Yugo noch ein Interesse des US-Konzerns an dessen Projekten ableiten. Entscheidend für den weiteren Unternehmenswert eines Explorers sind vor allem zusätzliche geologische Erkenntnisse, die technische Qualität möglicher Vorkommen und die Finanzierung der erforderlichen Arbeitsschritte.

Fazit

Mit einem Nettogewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von 1,9 Milliarden US-Dollar unterstreicht Newmont die wirtschaftliche Bedeutung etablierter Goldproduktion. Für Yugo liegt der Schwerpunkt dagegen auf der Entwicklung seines Explorationsportfolios in Bosnien-Herzegowina. Der jüngste Quartalsbericht bestätigt die bereits im August veröffentlichten Goldbohrergebnisse bei Erak, dokumentiert den Beginn eines weiteren Bohrprogramms bei Monte und weist zum 30. September liquide Mittel von rund 4,7 Millionen australischen Dollar aus. Hinzu kommen die nach Quartalsende gesicherten Landzugangsrechte für geplante Nickelbohrungen bei Petrovo. Die kommenden Ergebnisse werden zeigen müssen, ob sich die bisher identifizierten mineralisierten Strukturen weiter bestätigen und eingrenzen lassen. Gleichzeitig bleibt die Finanzierung der nächsten Explorationsphasen eine zentrale Aufgabe. Während Newmont bereits erhebliche Gewinne aus laufender Produktion erzielt, steht für Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) zunächst die geologische und wirtschaftliche Bewertung seiner Projekte im Vordergrund.

Quellen

Newmont - Newmont Reports Third Quarter 2026 Results with Record Third Quarter Adjusted Net Income; Positioned to Achieve Full-Year Guidance; Provides Update on Red Chris Block Cave Project, 22.10.2026

https://investors.newmont.com/investors/news-release/news-details/2026/Newmont-Reports-Third-Quarter-2026-Results-with-Record-Third-Quarter-Adjusted-Net-Income-Positioned-to-Achieve-Full-Year-Guidance-Provides-Update-on-Red-Chris-Block-Cave-Project/default.aspx

Newmont - Third Quarter 2026 Earnings Release, SEC Exhibit 99.1, 22.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1164727/000116472726000041/newmontq32026earningsrelea.htm

Yugo Metals - Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report, 29.10.2026

https://boldinvestors.com.au/asx/yug/announcements/61352222/quarterly-activities-appendix-5b-cash-flow-report

Yugo Metals - ASX Announcements, offizielle Veröffentlichungshistorie

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18.08.2026

https://www.irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

Yugo Metals - Land Access Secured for Petrovo Drilling, 06.10.2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/land-access-secured-for-petrovo-drilling-6A1347819

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