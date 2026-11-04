Frauenfeld - Die Online-Apotheke DocMorris kehrt mit einer Übernahme auf den Schweizer Markt zurück. Die deutsche Tochtergesellschaft TeleClinic übernimmt den Schweizer Telemedizin-Anbieter Medi24 von Allianz Partners und baut damit das Geschäft mit digitalen Gesundheitsdienstleistungen aus. Der Kaufpreis liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Franken-Bereich, wie DocMorris am Mittwoch mitteilte. Finanziert werde die Übernahme mit eigenen Mitteln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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