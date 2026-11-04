Unterföhring (ots) -Spitzensport in der Prime Time. ProSieben überträgt das erste Europameisterschafts-Qualifikationsspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag, 5. November, ab 19:55 Uhr live aus der Berliner Uber Arena. Gegen Belgien geht es um einen guten Start in die EM-Quali. 70 Tage vor dem Start der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland ist das Länderspiel eine wichtige Standortbestimmung für das DHB-Team und Bundestrainer Alfred Gislason. "Wir wollen Spiele gewinnen, das ist auch das Ziel der Woche mit den Spielen gegen Belgien und die Slowakei. Trotzdem werden wir aber auch an der Festigung unserer taktischen Abläufe mit Blick auf den Januar arbeiten."Das "ran Handball"-Team mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Reporter Christoph "Icke" Dommisch und Experte Silvio Heinevetter berichtet ab 19:55 Uhr aus der Hauptstadt.Im Januar wird Deutschland Gastgeber der Handball-Weltmeisterschaft sein. Die DHB-Auswahl bestreitet ihre Vorrundenspiele in München gegen Tunesien, Uruguay und Serbien. ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn zeigen die Heim-WM vom 13. bis 31. Januar 2027 live."ran Handball" live auf ProSieben und JoynDonnerstag, 5. November, 19:55 Uhr: Deutschland - BelgienPressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: michael.ulich@prosiebensat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6384057